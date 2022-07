Rossella Dassu e le donne favolose  che combattono con femminilità 

«C’è naturalmente Eleonora d’Arborea, e Joyce Lussu, che benché non sarda ha adottato la Sardegna come se fosse sua. E poi le donne del popolo, quelle in piazza per Sa Die de sa Sardigna, che protestarono per su Connottu, o videro i campi devastati dalle cavallette. Abbiamo scelto cercando di legarle tutte all’immagine di strega, intesa come donna che guardava oltre, con una visione sua, vista spesso come “diversa”. Ci siamo ispirati alla tragedia greca, perché c’è una so rta di coro».

Un percorso di forza, coraggio, autodeterminazione. In una parola, femminismo. Quella delle donne di Sardegna che, vissute in varie epoche, hanno tanto da insegnare con le loro storie. Lo segue Rossella Dassu, 49 anni, «donna, nata e cresciuta donna»; attrice straordinaria oggi e domani a Nora con “Trame”, al Teatro Romano, per la Notte dei Poeti. Con lei otto attrici: Federica Cabras, Manuela Frau, Lara Farci, Francesca Spano, Marianna Murgia, Elisabetta Nuvoli, Martina Olla e Rachele Zurru, più la drammaturgia musicale di Marianna Murgia.

Un percorso di forza, coraggio, autodeterminazione. In una parola, femminismo. Quella delle donne di Sardegna che, vissute in varie epoche, hanno tanto da insegnare con le loro storie. Lo segue Rossella Dassu, 49 anni, «donna, nata e cresciuta donna»; attrice straordinaria oggi e domani a Nora con “Trame”, al Teatro Romano, per la Notte dei Poeti. Con lei otto attrici: Federica Cabras, Manuela Frau, Lara Farci, Francesca Spano, Marianna Murgia, Elisabetta Nuvoli, Martina Olla e Rachele Zurru, più la drammaturgia musicale di Marianna Murgia.

Rossella, su chi si incentra lo spettacolo?

«Sono otto donne che rappresentano, parlando con rispetto, una sorta di figura di Cristo al femminile; salvifica, esemplare; donne coraggiose, che hanno fatto la storia e a volte rischiato la vita. Dal tempo dei Bizantini al ‘900 inoltrato».

Chi sono queste donne?

«C’è naturalmente Eleonora d’Arborea, e Joyce Lussu, che benché non sarda ha adottato la Sardegna come se fosse sua. E poi le donne del popolo, quelle in piazza per Sa Die de sa Sardigna, che protestarono per su Connottu, o videro i campi devastati dalle cavallette. Abbiamo scelto cercando di legarle tutte all’immagine di strega, intesa come donna che guardava oltre, con una visione sua, vista spesso come “diversa”. Ci siamo ispirati alla tragedia greca, perché c’è una so rta di coro».

E lei chi ha scelto di interpretare?

«Qui sono capocomica e dirigo, quindi dovevo buttarmi sui ruoli a me più congeniali. Eleonora d’Arborea è stata una donna straordinaria, fece importanti leggi contro lo stupro, per me fu una vera femminista. E poi Joyce Lussu, intellettuale e sensibile. Sono stati capaci di stare al passo dell’uomo, senza diventare maschili».

Se dovesse scegliere una donna di oggi di cui raccontare la storia?

«Oggi, dico la verità, io! Sono cresciuta negli anni ‘80 e ‘90, quando molte battaglie erano state fatte, ma c’erano anche tanti pregiudizi. Oggi sono convinta che ci siano tante ragazze con storie da raccontare, ma sono un’appassionata di storia, e mi identifico più nel passato».

Secondo lei la vita per le donne sarde è stata più difficile?

«La Sardegna ha certo avuto un tempo in cui la donna era molto importante, anche venerata, e aveva un ruolo chiave nella religione e nella famiglia. Poi essendo una terra più volte sottomessa, anche la sua condizione è stata difficile. Doveva gestire terra e figli da sola: matriarca dura e tosta».

Significa tanto, per lei, essere femminista?

«Il femminismo è qualcosa che sento davvero mio. Significa cura della Terra, rispetto dell’altro, della diversità. Non l’ho mai visto come una lotta al maschile perché invece dobbiamo camminare insieme. Insegnare a distruggere tutti gli stereotipi, stimolare il pensiero critico con il teatro, l’arte e la cultura. In ognuno di noi c’è maschile e femminile, ognuno ha la sua specificità che non può stare in canoni troppo stretti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata