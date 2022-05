Rosas, debiti e sito nel caos 

Il museo Rosas chiude. Anzi no. Giornata all’insegna del caos totale, quella di ieri, nel sito dell’ecomuseo Rosas al centro, ormai da mesi, di una sfilza di polemiche per il bilancio in rosso. Al punto che in tanti hanno trovato quasi una conseguenza naturale il fatto che i dipendenti del sito annunciassero un’autosospensione dal lavoro. A metà mattinata, infatti, ha iniziato a circolare su Facebook un documento, scritto sulla carta intestata dell’associazione Miniere Rosas, in cui i dipendenti denunciavano le mille difficoltà economiche del sito, compresi i mancati pagamenti di tante mensilità lavorate. Ragione per cui annunciavano la chiusura del sito a partire da oggi.

L’indagine

Il dettaglio della carta intestata, con tanto di logo del Comune e del Parco geominerario ha portato tanti a pensare che il comunicato venisse divulgato dopo una decisione assunta dall'amministratore dell'associazione. Ma il presidente Roberto Curreli è stato chiaro: «Disconosco tale comunicato – ha detto ieri - sono all'oscuro di una simile decisione». Idem in Comune: nessuno ne sapeva nulla. Poco più tardi akltri dipendenti hanno smentito, sempre sui social, la notizia della chiusura, insomma, confusione totale.

E così è scattata una sorta di indagine interna che ha portato a individuare il presunto responsabile: sarebbe un dipendente (il nome non è stato rivelato) che, in preda alla disperazione per le troppe difficoltà causate dalla mancata retribuzione, avrebbe agito d’impulso. Lo avrebbe fatto forse senza capire la gravità di un simile gesto che ha creato un putiferio e soprattutto tanta incertezza tra chi, anche oggi e nei prossimi, ha in programma di visitare il sito. Ma la decisione, quella dell'autosospensione, è stata poi condivisa da un secondo dipendente esasperato per le stesse gravi ragioni enunciate dall'autore del finto comunicato.

Trattative

Entrambi rivendicano stipendi arretrati per più di venti mensilità, contrariamente ad altri dipendenti che vantano mensilità arretrate pari a 8 mesi. C’è voluta una lunga trattativa, che ha visto impegnati Curreli, il sindaco Antonello Cani e il suo vice Maurizio Portas per arrivare a un accordo temporaneo, che, quantomeno, consente la prosecuzione dei servizi offerti dal sito. Ma è chiaro che la situazione debitoria portata da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica, non consente ancora il pagamento degli stipendi e sta portando allo stremo delle forze sia i lavoratori sia gli amministratori. Lo stesso presidente dell'associazione Miniere Rosas ha sottolineato che «questa situazione surreale non può essere fronteggiata solo dell'associazione e dal comune di Narcao. È necessario un intervento straordinario da parte della Regione e del Parco geominerario per far sì che questa realtà rimanga in piedi. Solo grazie alla buona volontà dei dipendenti domani riusciremo a garantire il servizio, ma non vogliamo essere lasciati soli».