Rosa Zicchina ai tempi del colera 

Sassari è città esclusiva. Spetta a lei accogliere, come tutti i luoghi che non hanno il mare. Osservata dall’esterno sembra in perenne competizione con Cagliari, ma in realtà tira dritta per la sua strada nell’affermazione del suo status, della propria nobiltà esibita attorno alle vicine piazze d’Italia, Castello, Azuni e Tola. Ne è consapevole chi lì nasce e abita. Immaginarla alla fine dell’Ottocento amplifica, se possibile, queste atmosfere dagli echi lontani. In tale contesto si inserisce la vita di una donna speciale per quei tempi. E così Sassari e una sua figlia diventano protagoniste di “Rosa Zicchina e i suoi colera” (Edes Edizioni) il primo romanzo firmato da Cosimo Filigheddu, giornalista e drammaturgo.

La protagonista

Chi sia l’eroina lo si scopre sin dall’incipit: «Nel 1855 ero una bagascia di tredici anni. Il corpo l’avevo già bell’e formato ma la testolina era ancora ricolma di giuochi e sogni». Meglio, però, non farsi trarre in inganno: Rosa non ha un’esistenza segnata, anzi è donna spietata e ambiziosa, agnostica e al contempo permeata di spiritualità, ma soprattutto riuscirà a possedere ricchezze immense.

L’ambientazione

Il romanzo è un grande flashback: Rosa, un giorno del 1902, quando ha in animo di andare al teatro “Verdi” a vedere la Tosca di Puccini, si affaccia a una delle finestre del proprio palazzo e inizia a ripensare alla vita ricca di colpi di scena, viaggi, avventure, incontri altolocati e… colera.

Stilisticamente è come ritrovarsi di fronte al feuilleton tanto caro ai lettori di oltre un secolo fa. E per avvicinare lo scritto a quel periodo storico, è notevole lo riproposizione di una lingua d’antan: «Ho inventato un linguaggio falsamente antico, che a leggerlo assomiglia a quello dei primi ‘900 ma che non ne possiede noia e difficoltà di comprensione». A questo si affianca il sassarese, con il riconoscibilissimo intercalare «umbè». Malgrado la particolareggiata descrizione dei luoghi e della Storia, con la maiuscola e perciò documentata e documentabile, l’incedere del racconto scorre leggero accogliendo senza forzature le azioni della protagonista e di Carlo, il marito.

Personaggi storici

L’attento uso di fonti archivistiche e bibliografiche permette a Filigheddu di giocare con illustri personaggi storici che hanno segnato la crescita di Sassari: da Enrico Costa a Luigi Canepa, da Giuseppe Giordano Apostoli al gallese Beniamino Piercy, che in Sardegna ha realizzato la rete ferroviaria. «La loro descrizione», scrive l’autore nella prefazione, «e i riferimenti a ciò che hanno fatto e che faranno prima e dopo l’evento narrato, sono veri». E ciascuno di loro, nel romanzo, ha a che fare, confabulare, agire con Rosa Zicchina. «Non si tratta però», specifica Filigheddu, «di un romanzo storico. Mi piace definirlo “realismo fantastico”, ambientato in precisi contesti del passato». Interessante come dalle pagine emergano per indipendenza di pensiero, capacità e modernità due figure femminili: la protagonista e la sua maestra Speranza Succu, «Noi dui intantu zi saivemu». Che fosse un’insegnante fuori dal comune, per l’epoca, lo confermano gli atti: «È stata una femminista ante litteram, sottoposta a giudizi disciplinari per le sue idee all’avanguardia», racconta ancora l’autore, «Propugnava l’assoluta uguaglianza tra insegnanti uomini e insegnanti donne. E altrettanta parità auspicava nei programmi scolastici. Opinioni che esprimeva persino nei giornali, pagandone le conseguenze specie quando si domandava: Perché le bambine dovevano imparare soltanto a servire gli uomini?». Quesito pertinente ancora oggi. Anzi, come direbbe la sua allieva preferita, Rosa: «Umbè pertinente».

