Ron: «E adesso vi regalo la poesia di Paolo Fresu» 

Si apre con un racconto molto intimo questo disco. Nella title track, infatti, Ron racconta, per la prima volta, la storia della sua famiglia, una storia d’amore e di salvezza, che aveva sempre tenuto stretta al cuore e che, oggi, condivide con un pubblico, «di cui mi sento figlio a tutti gli effetti», ha confessato. «Questo brano ce l’avevo dentro da sempre, perché quella storia me l’avevano raccontata i miei genitori e a 13 anni, ricordo, la annotai nel mio diario». Memorie di famiglia, ma anche di storia condivisa: «I miei si sono conosciuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Mio padre scappava dalla milizia tedesca ed è riuscito a scavalcare un cancello e a entrare in una cantina, dove si è addormentato esausto. Il mattino dopo mia madre lo ha trovato e da lì è cominciato tutto».

Dedicato a suo padre, Savino, questo lavoro, mosaico di canzoni intime e al contempo universali, ci restituisce un cantautore in stato di grazia. Dall’introspezione, innescata dalla pandemia, a una narrazione che, forse, così aperta e confessionale non era stata mai, Ron con “Sono un figlio” ci porta in un viaggio emozionale, delicato, ma capace di toccare i recessi dell’anima. «Il Covid ci ha fatto tanto male, ma ci ha anche costretti a pensare chi siamo, cosa abbiamo fatto, cosa vogliamo fare», ha spiegato. «Per questo all’inizio non riuscivo a scrivere nulla, passavo davanti al pianoforte o alla chitarra e scappavo via. Poi, piano piano, mi sono riavuto, ho chiamato persone che stimo molto e altri giovani autori a fare il mio disco. La musica mi salva sempre».

Cinquantadue anni di carriera, il traguardo dei 50 festeggiato con la raccolta “Non abbiam bisogno di parole”, un tour nei teatri e uno estivo passato anche dalla Sardegna, e proprio quando pensi di poterti fermare, ecco che arrivano altre canzoni, quelle di “Sono un figlio”, il nuovo album, fuori oggi, a 8 anni dall’ultimo disco di inediti. Una raccolta di 13 perle, tra cui i singoli “Gatti”, “Sono un figlio”, “Abitanti di un corpo celeste”, “Più di quanto ti ho amato” e il brano “Un’astronave nel cielo”, con la partecipazione di Paolo Fresu: «Cercavo la sua poesia, il suo modo di suonare», ci ha raccontato Ron. «Questa canzone è essenziale, solo piano e un po’ di elettronica, sapevo che Paolo l’avrebbe trattata nel modo giusto, con grande delicatezza. È un Fresu che, forse, è stato ascoltato poco questo, perché qui è veramente riuscito a trovare dei suoni e delle frasi delicatissime».

Musica che salva

La genesi

Insieme

Una vita da raccontare in musica, sin da giovanissimo, sedicenne al fianco di Francesco De Gregori e Lucio Dalla, che oggi rivediamo, per lo spazio di una canzone, in “Stella di Mare” con Cremonini: «Stimo Cesare e mi fido di lui», ha detto Ron, che in questo lavoro è diventato a sua volta forza trainante per giovani autori. «Ho sempre pensato che la musica vada fatta con altre persone. Per questo la canzone che amo di più della mia carriera è “Una città per cantare”, perché è mia e di tutte le persone che amano camminare nella musica».

