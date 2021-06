Romanzesu chiama l’Universo con la mediazione di Goddi e Monni 

Se i viaggiatori che arrivano in Sardegna dall’altra parte del mare o gli stessi sardi che si muovono in cerca di mete sconosciute, in questo inizio d’estate, avessero bisogno di un motivo per raggiungere Bitti, eccone uno: #BittiRiparte infatti l’occasione giusta. Promossa dall’amministrazione comunale come segno di ringraziamento per gli aiuti ricevuti a seguito dell’alluvione che devastò il centro abitato nel novembre del 2020 e che causò la morte di tre persone, la campagna di solidarietà apre gratuitamente le porte dei suoi luoghi di cultura ai visitatori che si recheranno nel paese Barbaricino sino al 30 giugno. Ed è in questa cornice che venerdì alle 19 si terrà l’anteprima di “Oje”, l’oggi della variante linguistica bittese che segna un nuovo inizio per l’intera comunità. L’Hic et Nunc che indica senza possibilità di errore, una mai sopita voglia di rimettersi in gioco del paese di pastori e del canto a tenore.

Il futuro è già qui

“Oje” aprirà le porte al Festival del futuro sostenibile dedicato all’ambiente, ai bambini all’innovazione e accompagnerà il paese e i suoi visitatori fino al primo fine settimana di settembre, il 3 e il 5, con eventi, esperienze e laboratori per progettare il futuro. Un festival che diventa strumento di formazione e educazione; una tela intonsa su cui disegnare un domani sostenibile sul piano economico e ambientale, turistico e culturale a garanzia di tutela paesaggistica e urbanistica. Un Festival che spazza via qualunque congettura sul fatto che la cultura non dia realmente di che nutrire una comunità. Cosi, il sindaco di Bitti e presidente del Parco Tepilora Giuseppe Ciccolini, sembra ispirarsi all’antropologo Tylor che un secolo fa fornì una definizione modernissima della cultura, quale concetto che include conoscenza,credenze popolari, arte, e qualsivoglia capacità acquisita dall’uomo all’interno di una società. «Attraverso il Festival intendiamo favorire lo scambio di buone pratiche e saremo pronti a condividere ciò che abbiamo e accogliere ciò che arriverà attraverso le diverse iniziative in programma». Così «cercheremo di far conoscere ai visitatori la straordinaria ricchezza ambientale del Parco Tepilora, le nostre eccellenze agroalimentari e la millenaria tradizione storica e artistica di Bitti garantendo una migliore qualità della vita. Noi ci crediamo e da “Oje” lo vogliamo dimostrare”.

Taglio del nastro

L’appuntamento per il taglio del nastro è dunque alle 19 di venerdì 25 a Romanzesu, dove si aprirà la rassegna “Sapori Stellari”, una degustazione curata dalla Cooperativa Istelai. All’imbrunire su il sipario su “A riveder le stelle, dialogo al chiaro di luna” confronto fra due scienziati di fama internazionale, l’astrofisico e ricercatore orunese di nascita Ciriaco Goddi e il fisico Pier Francesco Monni di Bitti, che intervistati dal giornalista Gianni Zanata, disquisiranno sul fascino delle stelle e delle opportunità che tali ricerche potranno portare in un futuro non lontano. Musiche a cura di Mauro Mibelli (m.d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

“Oje” aprirà le porte al Festival del futuro sostenibile dedicato all’ambiente, ai bambini, all’innovazione