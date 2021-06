Roma vietata agli inglesi  

Niente Roma, niente birra e "God save the Queen” sugli spalti dell'Olimpico, ma applicazione delle disposizioni in vigore e controlli rafforzati per prevenire i tentativi di aggirare le norme: il quarto di finale di sabato con l'Ucraina i tifosi inglesi lo vedranno nei pub o nei maxischermi per le vie di Londra; Roma per loro sarà off limits e le stesse autorità inglesi hanno già avvisato le migliaia di supporters che si erano messi in cerca di un biglietto: «Non andate a Roma».

L'uno-due firmato da Sterling e Kane che ha rimandato a casa la Germania ha dunque spalancato le porte dell'Olimpico alla nazionale inglese ma non ai suoi tifosi.

Il piano

Le disposizioni sono scattate subito dopo la conclusione della partita e si muovono su più direttive. La prima è l'applicazione precisa della circolare firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza in base alla quale chiunque entri in Italia dalla Gran Bretagna deve sottoporsi ad una quarantena di 5 giorni, comunicando alle autorità sanitarie il luogo in cui trascorrerà l'isolamento per garantire il tracciamento. La variante Delta, come dimostrano anche gli ultimi dati, è ormai prevalente in quel paese: 26.068 casi nelle ultime 24 ore, un numero che non si registrava dal 23 gennaio. Non solo. C'è già un esempio di quel che potrebbe accadere se arrivassero migliaia di tifosi dall'Inghilterra: su 2 mila tifosi scozzesi che erano a Londra - allo stadio di Wembley o per le strade - ad assistere ad Inghilterra-Scozia, quasi 1.300 sono risultati positivi dopo essere tornati a casa. Le disposizioni valgono anche per i tifosi dell'Ucraina che, anzi, dovrebbero rimanere in quarantena per un tempo doppio rispetto a quello che toccherebbe agli inglesi, visto che il paese fa parte di quelli inseriti nell'elenco E che prevede, appunto, 10 giorni di quarantena.

