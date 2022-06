Roma, Tortu 3° e scontento 

Il Golden Gala-Pietro Mennea di Roma ha regalato una serata di emozioni agli atleti sardi impegnati nella velocità (che ha visto l’americano Fred Kerley vincere i 100 in 9”92) e nella marcia.

Primato personale

Nei 200 metri maschili terzo posto per Filippo Tortu alle spalle dell'americano Kenneth Bednarek (argento ai Giochi di Tokyo) che ha corso in 20”01 e del sudafricano Luxolo Adams (20”33). L’oristanese Lorenzo Patta, settimo, ha limato altri 7 centesimi al personale correndo una grande curva e presentandosi sul rettilineo praticamente in linea con Tortu e Fausto Desalu (20”59). Da lì in poi i due sardi delle Fiamme Gialle hanno seguito percorsi differenti: Tortu ha accelerato per finire in 20”40, Patta ha pagato lo sforzo negli ultimi metri fermando il cronometro a 20”91.

Pippo amareggiato

Il tempiese di Brianza ha poi raccontato la gara alla Rai: «Desalu ha fatto bene la partenza, un po' meno il lanciato e io l'esatto contrario. A metà gara mi sono reso conto che gli altri se ne andavano, me la sono presa con troppa calma. La curva l'ho presa molto male e non me l'aspettavo. Poi abbastanza bene nell'ultima parte, ma se fai i primi 120 metri piano poi non è che ti puoi aspettare di fare un buon tempo. Comunque non è una prestazione del tutto negativa: mi aspettavo di meglio, ma cercherò di prendere il bicchiere parzialmente pieno».