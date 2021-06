Roma: Michetti per il centrodestra 

Un ticket per Roma, con il candidato sindaco Enrico Michetti fortemente voluto da Giorgia Meloni, e una vice, Simonetta Matone, che piace a Fi e Lega. Il centrodestra chiude la partita per la Capitale decidendo durante un vertice che avrà un secondo momento mercoledì prossimo, quando dovranno essere sciolti i nodi di Bologna e, quello più complicato, di Milano.

Verifica Milano

Per il candidato che sfiderà Giuseppe Sala si attende la verifica che Matteo Salvini farà con uno dei candidati di cui si è parlato in questi giorni: «Scioglierà la riserva entro domenica». Sabato invece sarà annunciato il nome per la Calabria. Per evitare di continuare a dare l'immagine di un centrodestra diviso, i leader hanno deciso di abbandonare lo schema della decisione concomitante di tutte le città.

Sciolto il nodo Torino

Il nodo per Torino era stato già sciolto, con Paolo Damilano, ribadito al vertice con Salvini, Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Maurizio Lupi (Nci), Gaetano Quagliariello (Coraggio Italia) e Antonio De Poli (Udc). È stato invece seguito l'altro schema finora concordato, quella su chi avrebbe indicato il candidato in ciascuna città, e Roma toccava a Fdi. Ecco dunque Michetti. Che commosso ringrazia auspicando il ritorno della Capitale a città "Caput Mundi". Con lui, in ticket, il magistrato Simonetta Matone, spinta da Fi.

Professionalità

Giorgia Meloni ha sottolineato «la professionalità straordinaria» dei due candidati, ma anche la loro «capacità comunicativa di parlare con i cittadini con empatia». Michetti, infatti, più che come avvocato amministrativista, è noto come opinionista caldo in una radio locale. Salvini ha sottolineato il fatto che ai cittadini si propone «non solo un sindaco ma una squadra che avrà bisogno di un centinaio di persone, compresi i candidati nei Municipi, dove con emozione la Lega presenterà per la prima volta il proprio simbolo».

Coalizione ed equilibrio

Sui candidati mini-sindaci e sugli assessori il partito di via Bellerio avanzerà sicuramente le sue pretese. Nell'equilibrio della coalizione tocca alla Lega indicare il candidato a Milano e sul capoluogo lombardo il vertice si è chiuso con un giallo. Si è detto che si punterà a un candidato civico, e su questo Salvini ha chiarito che entro domenica scioglierà la riserva, senza annunciare di quale dei vari nomi sondati si tratti (Racca, Ruggieri, Rasia o Oscar di Montigny). Non è stato escluso tuttavia il ricorso a un politico, è in tal caso il primo della lista sarebbe Maurizio Lupi, nell'ottica della federazione del centrodestra.

Federazione

Su questa Salvini è tornato a parlare, ma evitando toni assertivi: «Io propongo, non impongo mai». Atteggiamento apprezzato da Coraggio Italia, che si era sfilata dal progetto: sia Giovanni Toti che Osvaldo Napoli hanno detto di essere pronti a discutere. A Bologna, che spetta a Fi, sono dati in pole i due civici Fabio Battistini e Roberto Mugavero. I responsabili "azzurri" di Bologna hanno chiesto qualche giorno per decidere e, visto che il centrosinistra in attesa delle primarie non ha ancora indicato il proprio candidato, al vertice si è deciso di accogliere la richiesta del territorio. Infine la Calabria. Qui l'indicazione del candidato a succedere a Iole Santelli spetta a Forza Italia, e Antonio Tajani ha detto che l'annuncio verrà dato sabato.

