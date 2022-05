Roma, godiamoci Sinner-Fognini  

Splende il sole sul Foro Italico e brilla la stella di Jannik Sinner. L'altoatesino ha debuttato agli Internazionali Bnl d'Italia superando l'ostico spagnolo Pedro Martinez 6-4, 6-3 in un match sempre in controllo. Oggi Sinner tornerà già in campo, sul Centrale, per un derby tricolore contro Fabio Fognini. Fabio che, in coppia con Simone Bolelli, ha battuto 6-2, 4-6, 10-1 Karatsev e Melo. Mentre finisce al primo turno il sogno di Luca Nardi a Roma: l'italiano ha ceduto con un doppio 6-4 al più esperto britannico Cameron Norrie. Poi, nel derby azzurro in doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, ha superato allo sprint Flavio Cobolli e Francesco Forti 6-2, 6-7(7), 10-4. Oggi, sfideranno i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies. Sconfitta in due set per le due azzurre in gara ieri, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La prima ha ceduto 6-3, 6-2 all'elvetica Jill Teichmann, mentre la seconda ha lottato contro Camila Osorio ma, dopo aver perso il primo set al tie-break (7-4), ha visto la colombiana conquistare anche il secondo per 6-3. In doppio, Paolini e Martina Trevisan eliminano 6-2, 7-6(4) Heisen e Santamaria.

Nole non scherza

Esordio sul velluto per Djokovic. Il numero 1 del mondo, vincitore cinque volte sulle rive del Tevere, ha regolato agevolmente in due set, 6-3, 6-2, il russo Artem Karatsev. Match emozionanti fin dalle prime battute, con l'argentino Diego Schwartzman che ha battuto 6-2, 3-6, 7-6(3) il serbo Miomir Kecmanovic. Il Pietrangeli ha contenuto a fatica il numerorissimo pubblico che ha assistito alla vittoria in due tiratissimi tie-break del belga David Goffin (10-8, 7-2) sul polacco Hubert Hurkacz dopo aver annullato tre set point nel primo parziale. Tra le donne, esordi per la vincitrice del torneo di Madrid, la tunisina Ons Jabeur (6-0, 7-6 alla romena Sorana Cirstea) e per la finalista, la statunitense Jessica Pegula (4-6, 6-3, 6-4 sulla russa Ljudmilla Samsonova). Il primo turno sulla carta più interessante, quello che metteva a confronto due ex vincitrici degli us Open, è finito prima del previsto, con la statunitense Emma Raducanu che ha dato via libera alla canadese Bianca Andreescu quando era già sotto 6-2, 2-1.

Oggi Sinner-Fognini

Programma di oggi per palati fini, con occhi puntati sul Centrale. Si inizia alle 11 con Alexander Zverev contro Sebastian Baez, poi inizia la corsa di Rafa Nadal verso l'undicesimo titolo romano: primo avversario John Isner. Spazio alla numero 1 Wta, la polacca Iga Swiatek contro la lucky looser romena Elena-Gabriela Ruse e, non prima delle 19, il derby azzurro tra Sinner e Fognini. Uno scontro fra generazioni, Jannik favorito ma a Roma tutto è possibile.