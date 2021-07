Rogo negli uffici della polisportiva 

Le fiamme hanno distrutto nella notte fra lunedì e ieri un container adibito a uffici della società polisportiva sul litorale di Marina Residence. Le fiamme, altissime e che rischiavano di propagarsi alla vegetazione, sono state notate da alcuni automobilisti che hanno subito dato l’allarme. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno riversato sulla struttura una grande quantità d’acqua per riuscire a circoscrivere e a domare il rogo. Della vicenda si occupano ora i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu: non è esclusa l’ipotesi di un atto doloso. Sul posto nessuna traccia di liquido infiammabile, ma i carabinieri indagano a 360 gradi senza escludere insomma nessuna ipotesi. Il fuoco ha distrutto gli arredi dell’ufficio, provocando gravi danni anche al container.

L’allarme

L’incendio si è verificato vero le 2,30 nella sede della società polisportiva in via Lago di Varese, sul litorale di Marina Residence non lontano dalla strada provinciale che porta a Villasimius. Qualche automobilista in transito ha notato il fumo, poi le fiamme mettendosi in contatto subito con la sede dei Vigili del fuoco e dei carabinieri. Bisognava far presto. E infatti sul posto nel giro di pochissimo tempo è arrivata una squadra di pronto intervento con un'autopompa supportata da un'autobotte. È così iniziata l’opera di spegnimento con le fiamme che sono state circoscritte anche se continuavano a divorare quanto era custodito nella struttura: arredi e materiale cartaceo in particolare. Alla fine il rogo è stato domato. Restano i danni. Sono stati gli stessi Vigili del fuoco a mettere il sito e l’area circostante in sicurezza. Quando è scoppiato il rogo nel container non c’era nessuno.

Paura

Tanto lo spavento fra i residenti che hanno temuto che le fiamme si propagassero verso le loro case. Il rogo è stato definitivamente domato alle 5 del mattino. Spente le fiamme i vigili del fuoco e i carabinieri di Quartu hanno effettuato un primo sopralluogo senza trovare sul posto tracce di liquido infiammabile. Ma l’indagine va avanti a 360 gradi senza insomma escludere il dolo.

Le indagini

Immediate le indagini dei carabinieri che nella mattinata hanno interrogato diverse persone, muovendosi anche sulle tracce di qualche eventuale testimone. Non solo: gli inquirenti, coordinati dal maggiore Valerio Cadeddu, avrebbero subito localizzato alcune telecamere. Come a dire che potrebbero avere già raccolto le immagini degli eventuali piromani. Inutile ovviamente saperne di più: tra le forze dell’ordine, il riserbo è totale. Oggi il responsabile della Polisportiva dovrebbe presentare in caserma l’inventario dei danni.

Durante la notte i carabinieri hanno inoltre effettuato un’azione preventiva in città e in particolare nelle aree di periferia per scongiurare eventuali raid incendiari sulle auto. Operazioni che vengono ripetute quasi tutte le notti per garantire la tranquillità della città. Decine le persone fermate e identificate.

