Rogo in paese: 76enne condannato 

È stato condannato a un anno e quattro mesi per direttissima Arminio Portas, il 76enne di Villanovafranca che martedì è stato arrestato dai carabinieri perché sorpreso ad appiccare il fuoco in prossimità del centro abitato del paese. A segnalare alle autorità competenti l’accaduto sono stati due giovani che attraversavano la strada provinciale 36, di rientro dalla Trexenta in direzione del Campidano. I due erano intenti a osservare il paesaggio quando a un certo punto, in prossimità dell’ingresso di Villanovafranca, hanno notato il pensionato dare alle fiamme alcune stoppie con un accendino: in quel momento il fuoco aveva una circonferenza di circa un metro. Insospettiti, i due ragazzi hanno tenuto d’occhio la situazione: sono bastati pochi minuti per capire quel che stava accadendo anche perché l’uomo si stava allontanando, con la sua stampella, dal luogo dei fatti.

Braccato

Il dovere morale e il timore che le fiamme potessero svilupparsi e mettere così in pericolo il centro abitato hanno spinto i giovani a dare l’allarme: la segnalazione arrivata a vigili del fuoco, corpo forestale e carabinieri. Portas nel frattempo si allontanava dal luogo, ignaro del fatto che i due ragazzi fossero sulle sue tracce. L’uomo si è prima seduto in una panchina in via XX Settembre, poi si è addentrato nei vicoli del paese, come se nulla fosse accaduto. Nel frattempo i carabinieri, seguendo le indicazioni dei due ragazzi, lo hanno raggiunto e arrestato. I militari hanno rinvenuto e sequestrato l'accendino utilizzato per compiere il reato. Ieri mattina Arminio Portas è comparso davanti al giudice che lo ha giudicato per direttissima pronunciando una condanna a un anno e quattro mesi. L’incendio ha distrutto quattromila e 500 metri quadrat i di macchia mediterranea, in parte di proprietà comunale, in parte di proprietà privata.

