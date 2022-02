Rogo in casa, morti tre cani 

Le fiamme hanno distrutto buona parte della casa e tolto la vita a tre cani, compagni di vita del loro padrone. È il bilancio dell’incendio divampato martedì sera a Decimoputzu, nella casa di Armando Racis, in via Montis. L’uomo in quel momento non c’era: «Ero uscito e dopo mezzora, al mio rientro, la casa era invasa dalle fiamme». Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri di Decimomannu, a evitare che l’incendio distruggesse l’intera abitazione, ora chiusa perché inagibile. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dal fuoco acceso nel caminetto: una scintilla avrebbe raggiunto il divano a pochi metri di distanza. Da qui l’incendio in tutta l’abitazione.

Il racconto

Intorno alle 20.30 Armando Racis era uscito per andare dal parrucchiere: «Dopo mezzora sono rientrato e la casa stava andando a fuoco, salvate soltanto tre stanze. Ho avuto molta paura». Racis lavora, si occupa di smaltimento: «Non chiedo aiuto, se non la possibilità di poter sistemare la casa. Per la mia sistemazione provvisoria non ho problemi, grazie a fratelli e sorelle. Apprezzo la solidarietà delle persone, ma ora chiedo soltanto di stare tranquillo». Il dispiacere più grande per l’uomo è la morte dei tre cani: «Il più piccolo aveva soltanto tre mesi, erano come figli per me. Erano tutti di razza: un setter, un istriano e un pinscher-bassotto. Ho il cuore a pezzi».

Le indagini

Intanto vanno avanti le indagini di carabinieri e vigili del fuoco. La sala operativa del 115 che ha ricevuto la richiesta di soccorso dopo le 21 ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento da Cagliariì e Iglesias. I pompieri sono intervenuti con un'autopompa e il supporto di un'autobotte. Le fiamme hanno distrutto arredi, divani, impianti elettrici e parte dell’abitazione. Una volta spento il rogo, messo in sicurezza la struttura e l'area circostante, i vigili del fuoco hanno trovato i cadaveri det re cani morti soffocati e a causa del calore sprigionato dall’incendio. L'intervento è durato più di quattro ore. Pochi dubbi sull’origine del rogo: le fiamme sarebbero state innescate da una scintilla partita dalla legna accesa nel caminetto.