Rogo Gesam, nessun pericolo 

Valori nella norma e nessuna concentrazione rischiosa per la salute umana. È il quadro raffigurato dall’Arpas in seguito ai rilievi eseguiti sul campo, dopo il terribile incendio che il 6 agosto scorso ha divorato lo stabilimento Gesam di Truncu Reale, nell’area industriale di Sassari. Gli esiti acquisiti non avrebbero evidenziato criticità ambientali significative in quanto, per i parametri indagati, non sono stati evidenziati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione.

Le analisi

Le indagini sono state spinte fino ad una distanza di quattro chilometri dall’impianto di smaltimento dei rifiuti. In seguito al rogo di natura dolosa, superata la fase emergenziale, al fine di poter mappare le direzioni di maggior diffusione dei fumi sprigionati dall’incendio, è stato monitorato l’andamento dei venti prevalenti, con una serie di indagini dirette ad individuare l’eventuale presenza di contaminanti riconducibili a ricadute nei terreni agricoli. L’attività ha previsto il prelievo di campioni di suolo superficiale, sottoposti ad analisi. I punti di prelievo sono stati individuati sulla base della direzione dei venti prevalenti nel periodo di maggiore intensità dell’incendio e per tutta la sua durata, quattro giorni. Le analisi hanno richiesto tempi di esecuzione non immediati. In particolare l’attenzione è stata rivolta alle sostanze quali metalli, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani, ma anche su policlorobifenili e policlorobifenili diossina simili, risultati nella norma.

L’inchiesta

Sul caso rimane aperta l’inchiesta della Procura sull’incendio doloso e inquinamento ambientale, ipotesi di reato imputabili all’unico indagato, Fabiano Mario Saba, l’operaio 49enne della Gesam, accusato anche di omicidio colposo e occultamento di cadavere del collega Antonio Masia, trovato morto il 25 luglio scorso, ucciso, secondo l'autopsia, dall'impatto con un mezzo meccanico.