Rogo doloso, il bosco in cenere 

Numerosi ettari di bosco e macchia mediterranea andati in fumo a Segariu nel pomeriggio di ieri. La Costa Andreana e Campu Su Gureu sono le zone più colpite. Per domare l’incendio, alimentato dal forte vento di maestrale, è stato necessario l’intervento di due Canadair e di cinque elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto, Marganai, Sorgono, Fenosu e Super Puma, oltre ai mezzi della Protezione Civile e al supporto per il rifornimento di carburante degli elicotteri, resosi necessario più volte nel corso delle operazioni durate fino a tarda sera. L’approvvigionamento d’acqua per i mezzi aerei è stato garantito dal lago Mulargia, dalla diga Santu Miali di Furtei e da un vascone dell’azienda agricola Giglio, poco distante dal luogo colpito dalle fiamme.

Sconforto e rabbia tra le persone e gli amministratori presenti sul luogo di fronte allo scempio in atto: «Il numero dei mezzi coinvolti dà l’idea della portata dell’incendio, che ha lambito anche un’azienda agricola locale. Per fortuna in quella zona l’incendio è stato prontamente domato e non ha colpito l’abitazione», afferma il sindaco Andrea Fenu.

Rogo doloso

L’incendio, quasi certamente di origine dolosa, è partito dall’agro di Furtei, in una zona di confine col territorio di Segariu. L’intensità e la direzione del vento hanno fatto il resto, favorendo la rapida propagazione delle fiamme. «Questo nuovo colpo ai nostri boschi ci rattrista e ci fa rabbia. Le conseguenze del danno ambientale non sono solo nella perdita degli alberi e della macchia mediterranea, già di per sé gravissima e la cui ricrescita necessiterà di decenni, ma anche per il rischio idrogeologico connesso – afferma il vicesindaco Alex Lai –, rischio che a Segariu conosciamo molto bene, purtroppo».

La zona interessata dall’incendio, infatti, è vicina al corso del Rio Pau, esondato nel 2008 con gravi danni alle abitazioni e alle attività commerciali e agricole. In seguito all’evento si è provveduto all’abbassamento del letto del fiume e al rinforzo degli argini, ma il timore di eventi di portata non controllabile è sempre presente. «In caso di alluvione – prosegue Lai – il terreno privo di vegetazione non tratterrebbe i detriti che potrebbero finire nel letto del fiume con le conseguenze che possiamo immaginare».

Le reazioni

Le fiamme hanno lambito anche una zona oggetto di recenti lavori, come riferisce il sindaco Fenu: «L’area che noi chiamiamo “dei tavoloni” è stata destinata a zona picnic. Proprio quella parte non è stata raggiunta dalle fiamme, forse per fortuna oppure perché era stata pulita di recente per accogliere gli arredi, i tavoli, i barbecue. Tutto intorno, invece, il danno è enorme».

Qualche anno fa, quella stessa zona è stata pesantemente colpita da un altro incendio. «Facciamo tanti sacrifici per tenere le strade e le campagne pulite, eliminare i rifiuti, la plastica. C’è alla base un grosso problema culturale, perché il danno è sempre frutto della mano dell’uomo. Sappiamo con certezza che gli incendi spontanei sono molto rari, è altamente improbabile che questo rientri fra quelli», conclude Fenu.

