Rogo distrugge il Vintage Caffè 

Un gesto folle nel cuore di Arzachena, un raid incendiario che ha messo in serio pericolo diverse famiglie con bambini e distrutto in poche decine di minuti un’attività costruita con anni di sacrifici. È successo intorno alle due di ieri, nel centralissimo viale Costa Smeralda. Qualcuno, senza mettersi alcun problema sulle possibili disastrose conseguenze del suo comportamento, è entrato nel pub Vintage Caffè (al piano terra di una palazzina occupata da diverse famiglie) e ha appiccato un incendio utilizzando, probabilmente del liquido infiammabile. L’intero edificio, sottoposto a un intervento di ristrutturazione, è stato avvolto dal fumo nero e denso che saliva dal pub, mentre le fiamme distruggevano rapidamente gli arredi. Sono stati momenti di paura, nel cuore della notte. Il personale dei Vigili del Fuoco ha deciso di procedere subito all’evacuazione di diverse famiglie.

Intossicate dal fumo

Mentre le persone venivano fatte uscire dagli appartamenti, una mamma e una bambina in tenerissima età hanno respirato il fumo denso del rogo. Sono rimaste leggermente intossicate e hanno avuto bisogno di cure mediche. Le loro condizioni, a 24 ore dal rogo, erano buone. Le operazioni di sgombero dell’edificio si sono concluse con successo e senza altre conseguenze per le persone. Le fiamme hanno causato danni ingenti dentro il bar preso di mira dagli attentatori. I Vigili del Fuoco hanno impedito che il rogo si propagasse, ma i danni causati dentro il pub sono irreparabili. Una testimone ha raccontato: «Non riesco a togliermi dalla testa le urla di stanotte, l’odore di bruciato, ora non riesco a guardare. Quanta tristezza, quanta cattiveria». In effetti, il raid incendiario è stato un gesto estremamente violento e pericoloso. Sulla matrice dolosa del rogo ci sono veramente pochissimi dubbi.

La vittima

Sotto tiro è finito l’arzachenese Gavino Carletti, titolare del pub. Una persona stimata che ieri ha raccolto la solidarietà dei suoi concittadini. In un post pubblicato sui social, Carletti ha scritto: «Da parte mia tutto il meglio che l’universo potrà donarvi. La mia felicità è il mio perdono. Perché tante volte sono stato perdonato». I Carabinieri hanno sentito Carletti, molto provato, e ci sarebbe già una pista investigativa aperta.