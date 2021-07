Rogo ad Abbasanta, a Sant’Agostino evacuati 73 ragazzi 

Un disegno interrotto bruscamente. Come anche la solita corsa per acchiappare gli amici dell’estate. Nei volti dei bambini però, inconsapevoli forse di quello che poteva accadere, si legge tranquillità nonostante i Canadair siano già al lavoro. Per loro però non c’è tempo da perdere. Devono abbandonare velocemente quel luogo dove solitamente trascorrono le mattinate in allegria. Zona che rischia di essere investita da lì a poco dalle fiamme.

Bambini evacuati

Un pericoloso e devastante incendio ieri pomeriggio è divampato nella zona di Funtana Cannas, poco distante dalla borgata di Sant’Agostino, nell’agro di Abbasanta. Esattamente lungo la provinciale per Santu Lussurgiu dove si trova anche il novenario. Prima sono stati fatti evacuare 25 bambini ospitati nella colonia estiva di Sant’Agostino. Poco dopo sono stati allontanati, sempre dalla stessa zona, altri 48 ragazzi impegnati invece in un campo scout. Più tutto il personale che dirige le attività. Operazione portata avanti con successo dalla Protezione civile, dal Corpo forestale, dai Vigili del fuoco di Oristano e dalla Polizia di stato.

Il racconto

Durante il trasferimento dei bambini era presente anche la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta: «I bambini della colonia sono stati trasferiti a San Leonardo. Erano tutti sereni e tranquilli, non come noi adulti, sicuramente molto più spaventati. Non ricordo le volte che ho contato i piccoli per accertarmi che ci fossero tutti. Gli altri 48 ragazzi invece, dai sei ai 18 anni di età, sono stati trasferiti al Caip di Abbasanta». Per loro quindi un fuori programma e la possibilità di vedere da vicino la scuola che si occupa della formazione dei futuri poliziotti. «Fortunatamente tutto è andato bene - va avanti ancora la sindaca -. Nessuno ha avuto problemi».

L’incendio

Fiamme alte e tantissimi uomini a terra per domare il fuoco. Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti subito due aerei Canadair fatti decollare dall'aeroporto di Olbia e tre elicotteri arrivati invece dalle basi di Fenosu, Farcana e Anela. Un altro Canadair invece è arrivato dallo scalo di Ciampino ed è stato richiesto l’intervento di un ulteriore elicottero dalla base di Marganai. A terra diverse decine di uomini con mezzi antincendio. Ha coordinato le operazioni di spegnimento il Corpo forestale di Ghilarza. Come hanno fatto sapere dal comando della Forestale, a causa del vento e del caldo le fiamme si sono propagate su più fronti interessando le colline vicine dove si trovano anche dei boschi di sughere: il termometro nell’Oristanese ieri ha raggiungo i 40 gradi. Tutte le persone presenti sul territorio sono state messe in sicurezza all’interno dei fabbricati.

I soccorsi

Sul luogo dell’incendio un esercito di soccorritori. Hanno lavorato anche sette squadre di Forestas, 23 squadre dei vigili di fuoco e anche il Gauf del corpo forestale, un gruppo di lavoro specializzato nella gestione degli incendi. Presenti anche due squadre di Oristano Soccorso e i barracelli di Abbasanta, Santu Lussurgiu e Norbello. E tanti altri volontari. Il Comandante del Corpo forestale Antonio Casula ieri in tarda serata ha fatto sapere che la situazione è costantemente monitorata. La scorsa settimana un altro pericoloso incendio era divampato nella zona. Le fiamme erano partite dalla strada per Zuri.

