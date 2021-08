Roglic si prende la scena 

Sul terreno preferito, l’olimpionico Primoz Roglic ha “battezzato” la Vuelta numero 76, scattata ieri dalla porta della cattedrale “ottocentesca” (ma nel senso che la prima pietra fu posata 800 anni fa) di Burgos, aggiudicandosi la cronometro di 7100 metri e la conseguente maglia rossa di leader. In pratica non se l’è mai tolta, se è vero che lo sloveno della Jumbo-Visma è il vincitore dell’edizione 2020. I suoi rivali di ieri non sono quelli che sperano di sopravanzarlo davanti a un’altra cattedrale, quella di Santiago di Compostela, dove la corsa a tappe si concluderà fra tre settimane. Secondo lo spagnolo Alex Aranburu (a 6”), terzo l’altro sloveno Jan Tratnik a 8, settimo l’ottimo azzurro Andrea Bagioli. A lui va la maglia bianca dei giovani, mentre Sepp Kuss si è impegnato sino al Castillo, dove ha preso i punti per la maglia degli scalatori. Tra gli uomini che puntano alla classifica, il migliore è il russo dell’Astana, Aleksandr Vlasov, a 14”. Promossi (per ciò che vale) Romain Bardet (a 17”) ed Enric Mas (a 18, appena davanti ad Adam Yates),

La prova di Aru

Fabio Aru non era certo atteso alla prova in una specialità che non è mai stata sua, ma in fondo non ha demeritato. Il raffronto con alcuni degli altri scalatori in lizza non lo penalizza più di tanto: ha preso 12” da Carapaz, 10 da Bernal e Ciccone, 7 dal suo compagno Henao, 4 da Majka. Ne ha dato 3 a Landa, alla fine ha chiuso all’81° posto con il tempo di 9’09”77 al 46,492 kmh di media. Niente che non sia in linea con le aspettative per questa sua ultima campagna in terra iberica.

Le sensazioni

Il pubblico lo ha applaudito, ricordando il suo successo nel 2015, nato anche nella crono disputata proprio a Burgos, quando sui 38 km fu 10° assoluto e mise le basi per il successo finale. Cercato dai microfoni di Eurosport ha risposto con sorriso sulle labbra: «Non conosco il mio tempo ma onestamente mi sono sentito molto bene. Negli ultimi tre anni avevo perso certe sensazioni ma credo di averle ritrovate», ha detto. Poi è tornato sui problemi delle ultime stagioni: «Questo per me non è un soltanto lavoro, è uno sport ed è una passione. Ho iniziato a correre in bicicletta con il sorriso ma l’avevo perso negli ultimi tre anni e adesso l’ho ritrovato grazie al Team Qhubeka», ha spiegato. «Tante persone mi hanno mandato messaggi nei giorni scorsi ed è molto bello per me poter lasciare un un buon ricordo di me nel ciclismo».

Le prossime tappe

Oggi Aranburu potrà provare a sprintare per portar via la maglia roja a Roglic. La seconda tappa scatta da Cleruega per tornare a Burgos dopo 166,7 km. Sul traguardo nel quartiere di Gamonal, allo spagnolo dell’Astana basterebbe un secondo posto (se lo sloveno non si piazza primo o terzo) per riuscirci. Domani, poi, ci sarà il primo vero scontro, sulla salita del Picon Blanco.

