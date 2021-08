Roglic, leader gentiluomo 

Non avrebbero combinato tanti danni in poco meno di due chilometri dell’Alto de la Montaña de Cullera, che ieri hanno sgranato la classifica della Vuelta, se la sesta tappa non fosse stata caratterizzata anche da un forte vento. Sul traguardo della costa valenciana, Primoz Roglic ha ritrovato la maglia roja e “graziato” il danese Magnus Cort Nielsen, ultimo superstite di una fuga partita a più di 100 km dall’arrivo. Lo sloveno fu aspramente criticato alla Parigi-Nizza per aver tolto il successo a Gino Mäder e stavolta si è comportato da gentiluomo. Alle sue spalle, 3°, l’ottimo Andrea Bagioli mentre Fabio Aru ha ceduto 27” a Roglic e 2 a Giulio Ciccone, il miglior italiano in classifica. «Purtroppo ho preso la salita finale un po’ indietro», ha ammesso il villacidrese, da ieri decimo nella “generale”.

I “ventagli”

Certo, anche lui ha sofferto parecchio negli ultimi 30 km, quando sul doppio passaggio in una zona battuta da vento laterale, prima la Movistar e poi la Deceuninck hanno scatenato un attacco che ha mandato in pezzi il gruppo, evidenziando la giornata-no di Kenny Elissonde, in maglia rossa. «I compagni mi hanno dato una bella mano, sono stati bravi», ha voluto puntualizzare Aru che ha sicuramente speso molto in quel frangente per riuscire a rientrare o a restare nelle avanguardie del gruppo. Nel finale, però, quando il gruppo attaccava in fila indiana la salita della Cullera, con la Ineos Grenadiers scatenata davanti all’inseguimento dei fuggitivi, erano in molti a pagare lo sforzo. Mentre Bert-Jan Lindeman, suo compagno in fuga, si arrendeva per ultimo a 800 metri dalla fine, il capitano sardo della Qhubeka-NextHash provava a resistere sulle violente sollecitazioni della Movistar (scatenata con Mas, Lopez e Valverde), di Vlasov (Astana) e infine di Roglic che staccava tutti e andava a chiudere in scia di Cort Nielsen. Aru era 16°.

Oggi la verifica più importante sui km 152 (con 3700 metri di dislivello!) della Gandia-Balcon de Alicante, con arrivo in salita.

Ordine d’arrivo : 1. Magnus Cort Nielsen (Dan, EF Education- Nippo) km 158,3 in 3:30’53” media 45,039 km/h, 2. Primož Roglič (Slo, Jumbo- Visma ) st, 3. Andrea Bagioli (Ita) a 2”, 4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 4”, 5. Enric Mas (Spa) st, 6. Michael Matthews (Aus) a 6”, 7. Egan Bernal (Col) a 8”, 8. Alejandro Valverde (Spa) st, 9. Miguel Ángel López (Col) a 9”, 10. Felix Grossschartner (Aut) a 16”, 11. David de la Cruz (Spa) a 21”, 12. Giulio Ciccone (Ita) a 25”, 13. Adam Yates (Gbr) st, 14. Jan Polanc (Slo) a 27”, 15. Alex A- ranburu (Spa) st, 16. Fabio Aru (Ita, Qhubeka-NextHash) st.

Classifica : 1. Primoz Roglic in 21.04’49”, 2. Mas a 25”, 3. Lopez a 36”, 4. Valverde a 41”, 5. Bernal st, 6. Vlasov a 53”, 7. Ciccone a 58”, 8. Lilian Calme- jeane (Fra) a 1’04”, 9. Mikel Landa (Spa) a 1’12”, 10. F. Aru a 1’17”, 11. Yates a 1’22”.

