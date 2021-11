Roghi tossici, nove a processo 

L’indagine era nata a seguito di incendi, spesso notturni, che avevano visto il fumo invadere non solo la statale 554, ma anche le case di Mulinu Becciu, di San Michele e dei rioni limitrofi. Il 25 novembre 2016, su richiesta del pubblico ministero Pilia, il gip del Tribunale decise di sequestrare sia il campo rom che alcuni furgoni utilizzati per il trasporto della spazzatura.

Dovranno comparire il prossimo 24 marzo davanti al collegio della prima sezione del Tribunale i nove appartenenti del clan Sulejmanovic, finiti nell’inchiesta della Procura sui roghi ai margini del campo rom nei pressi della Motorizzazione civile. Si tratta di Rizvan, Jardan, Vesna, Zuko, Valter, Almasa e Leon Sulejmanovic, più Dragon Ahmetovic, Slatko Adzovic, tutti tra i 19 ed i 64 anni. Sono accusati, a vario titolo e ciascuno per le proprie contestazioni, di abbandono, raccolta, gestione illecita di rifiuti (anche speciali e pericolosi), ma anche di inquinamento e disastro ambientale. Quest’ultimo reato è una delle primissime volte che viene contestato in un’aula di giustizia per aree a rischio che si trovano all’interno del perimetro del capoluogo.

Cinque anni fa la Procura aveva ottenuto dal Tribunale il sequestro del campo rom ai margini della statale 554 che era stato trasformato in discarica. Ora un processo penale chiarirà se i ripetuti incendi che venivano appiccati a quelle montagne di spazzatura, denunciati per anni dagli abitanti di Mulinu Beccu e San Michele, abbiano concretizzato un disastro ambientale. È questo, infatti, uno dei reati contestati ai nove cittadini di origini bosniache rinviati a giudizio ieri dal Gup del Tribunale, Giorgio Altieri, al termine delle indagine del sostituto procuratore Giangiacomo Pilia che ha coordinato gli investigatori del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri.

Il processo

Le imputazioni

Tra le contestazioni c’è quella di aver «trasportato e gestito rifiuti speciali e anche pericolosi su una superficie avente un’ampiezza di circa 100 metri e una profondità di 50 metri, con un’altezza media di un metro per un quantitativo stimato di circa 5 mila metri cubi di rifiuti». C’è poi l’ipotesi di inquinamento ambientale con conseguente compromissione e deterioramento di porzioni di suolo, attesa la presenza nell'aria in prossimità del campo nomadi di contaminanti (quali, ad esempio, PM10), quantità molto superiori a quanto consentito dalla legge. Per la Procura, infine, il 9 dicembre 2016 gli imputati avrebbero masso a rischio l’incolumità pubblica, esponendo ad un disastro ambientale un rilevante numero di persone (gli abitanti del quartiere che si affaccia sul campo nomadi) per le sostanze cancerogene sprigionate dagli incendi.

Nell'udienza preliminare di ieri mattina si è costituito parte civile il Gruppo di Intervento giuridico, l'associazione ambientalista che più volte negli anni ha denunciato l'attività di incendio dei rifiuti, i rischi di inquinamento e i danni per i numerosi abitanti della zona e per l'ambiente.

