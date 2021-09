Roghi, task force per la ricostruzione 

L’incendio a Santu Lussurgiu ha bruciato 1800 ettari di territorio: pascoli, boschi di lecci, castagni secolari e macchia mediterranea. Ha sterminato animali da allevamento e altre specie selvatiche, ha devastato aziende, distruggendo fienili e foraggio. La comunità lussurgese si è rimboccata le maniche reagendo subito alla sciagura anche grazie alla solidarietà di tanti benefattori, sardi e della Penisola.

Il disastro

I danni però sono ancora notevoli, nel palazzo comunale sono giunte oltre 150 dichiarazioni di danni subiti dai privati, di cui oltre 50 sono aziende agricole. Santu Lussurgiu però si risolleverà insieme con il comitato Pro su Montiferru nato in seno all’Unione dei Comuni tra Bonarcado, Cuglieri, Sennariolo e Scano Montiferru per «gestire l’emergenza post incendio ma anche decidere la pianificazione della ricostruzione socio-economica, e riforestazione. Comitato che si relazionerà direttamente con la Regione e il Governo per pianificare la ripresa, le comunità debbono essere protagoniste dello loro sviluppo», spiega Diego Loi, 45 anni, sindaco di Santu Lussurgiu. Sono in corso, di intesa anche con gli altri comuni, le valutazioni sugli interventi di più ampio respiro per la messa in sicurezza delle vallate, del monte e per gli interventi sul patrimonio boschivo.

L’incontro

Ieri sera nell’assembla pubblica è stata chiesta più attenzione e prevenzione, nell’immediato «rispondere quanto prima e far avviare le opere per la messa in sicurezza dei costoni e le aree spoglie di alberi per arginare il rischio idrogeologico», sottolinea il geologo Giovanni Tilocca consulente della Cooperativa ecovillaggio Bau ‘e mela. La tempestività degli interventi per prevenire i danni delle piogge è stata ricordata dall’agronomo Mario Barracu e da Giovanni Pinna presidente della Protezione Civile di Santu Lussurgiu, che spiega: «Il bosco, piano piano si riprenderà da solo, come ha fatto nel 1994. Ma deve essere governato diversamente, considerando che non ci sono più agricoltori che lo frequentano tutti i giorni». Per Giovanni Matta, 64 anni, capogruppo dell’opposizione comunale «occorre riportare la gente nel bosco, per viverlo e coltivarlo. Per questo servono infrastrutture: piste parafuoco e vasche di accumulo per l’acqua, che devono essere piene. Nel breve tempo è essenziale il monitoraggio delle piante sopravvissute, poi occorre l’abbattimento di quelle che sono morte, in modo che il bosco possa riprendersi quanto prima».

Gli esempio virtuosi

Il ricercatore del Cnr Antonello Franca ha citato l’esempio virtuoso della Corsica dove il governo locale sostiene i pastori che praticano la transumanza e le greggi pascolano il bosco come strumento di prevenzione incendi.

Giorgio Zampa, agronomo di Cuglieri ha ricordato l’istituzione del Comitato Olivicoltori Cuglieritani per la ricostruzione degli uliveti: «si passerà dall’espianto delle piante non più attive vegetativamente alla piantumazione di nuovi ulivi, con un sistema razionale da dare in gestione ai giovani che vogliano fare impresa, che credano in questo settore agricolo per ridare a loro stessi e al territorio una speranza di rinascita». Ora si passa si fatti.

