Roghi, patteggia il pensionato con l’accendino  

Era accusato di tre incendi che avevano bruciato complessivamente 12 ettari di campi e macchia mediterranea tra Sanluri e Sardara. Per quei fatti, Sergio Abis, 77 anni di Sanluri, ha deciso di patteggiare due anni di reclusione con pena sospesa davanti al giudice Giorgio Altieri.

L’avvio della procedura di patteggiamento risale alla metà del mese di aprile, ma della vicenda si è saputo solo ora che la pratica si è definitivamente chiusa.

L’arresto

L’anziano era stato arrestato dagli uomini del Nucleo investigativo del Corpo forestale perché ritenuto responsabile di una serie di incendi dolosi che si erano registrati tra i mesi di giugno e luglio del 2019, riducendo in cenere una vasta area coltivata a cereali nel territorio di Sanluri. L’inchiesta della Procura, condotta dal pubblico ministero Emanuele Secci, si era conclusa con l’incriminazione del 77enne. Per i ranger della forestale Abis sarebbe stato il solo responsabile dei roghi, tutti accomunati da una identica dinamica. Il Nucleo investigativo di Cagliari era così riuscito a individuare e repertare, prima del deterioramento, i residui di inneschi costituiti da un cordolo di sostanza infiammabile a lenta combustione caratterizzato dal forte odore di zolfo: gli ordigni sono stati rivenuti nel terreno nel punto di origine di almeno tre incendi, per una superficie complessiva di circa 12 ettari andata in fumo. Successivi rilievi effettuati dagli investigatori hanno consentito di chiudere l’indagine con una relazione finale al pubblico ministero.

Le attività dei forestali

L'attività dei Nuclei investigativi specialistici antincendi, operativa dal 1994, costituisce un'importante componente dell'apparato del Corpo Forestale ed è incaricata delle azioni di contrasto al grave fenomeno degli atti incendiari che ogni anno riguardano la Sardegna. Ogni estate le indagini delle due sezioni di ranger che si occupano di arginare in fenomeno drammatico dei roghi, consente di scoprire sia nuove metodologie di innesco utilizzate dagli incendiari che identificare i presunti autori. Anche di recente l’attività del Nucleo investigativo ha permesso di risalire al presunto autore di una serie di roghi che avevano preso di mira la pineta di Sinnai.

Decisione del giudice

Terminata l’inchiesta della Procura, il difensore del 77enne di Sanluri si è messo d'accordo con il pubblico ministero Emanuele Secci per una pena (comunque sospesa) di due anni di reclusione per l’accusa di incendio doloso. Comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri, l’accordo è stato ritenuto congruo ed è stato dato il via libera al patteggiamento. Nel frattempo le attività di contrasto del fenomeno degli incendi proseguono in tutta l’Isola con indagini costanti, effettuate anche con l’ausilio dei droni.

