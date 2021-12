Roghi nell’Isola, stanziati 19 milioni  

In totale sono 18 milioni e 800mila euro per tutti i comuni della Sardegna che hanno subito incendi dal 2019 fino all’estate scorsa. Al Montiferru vanno complessivamente 8 milioni e 700mila euro così ripartiti: Bonarcado 589mila; Cuglieri 3milioni e 325mila; Santu Lussurgiu 2 milioni e 663mila, Scano Montiferru 1 milione e 301mila, Sennariolo 831mila. Alla Planargia 2 milioni e 330mila euro così suddivisi: Flussio 335mila; Magomadas 288mila; Sagama 267mila; Suni 280mila; Tinnura 62mila; Tresnuraghes 1 milione e 56mila.

Sotto l’albero i Comuni del Montiferru troveranno finalmente i fondi dei ristori per i roghi degli incendi estivi, una notizia che allevierà le ferite ancora doloranti delle popolazioni, e ripagherà almeno in parte le ingenti perdite ambientali ed economiche. Li ha stanziati la giunta regionale con cinque delibere apposite, e ora cittadini, imprese, agricoltori e allevatori potranno contare su risorse concrete per la ripartenza economica e sociale. Alle delibere seguiranno i decreti attuativi che specificheranno nel dettaglio come dovranno essere spesi, quanto spetterà ai comuni per le opere di messa in sicurezza dei territori, e quanto alle imprese private commerciali, agricole e altre attività produttive che hanno subito danni.

Le risorse

In totale sono 18 milioni e 800mila euro per tutti i comuni della Sardegna che hanno subito incendi dal 2019 fino all’estate scorsa. Al Montiferru vanno complessivamente 8 milioni e 700mila euro così ripartiti: Bonarcado 589mila; Cuglieri 3milioni e 325mila; Santu Lussurgiu 2 milioni e 663mila, Scano Montiferru 1 milione e 301mila, Sennariolo 831mila. Alla Planargia 2 milioni e 330mila euro così suddivisi: Flussio 335mila; Magomadas 288mila; Sagama 267mila; Suni 280mila; Tinnura 62mila; Tresnuraghes 1 milione e 56mila.

Agli altri comuni dell’Oristanese 2 milioni e 300mila euro che saranno ripartiti tra Abbasanta 11mila; Ales 362mila; Bauladu 1700; Cabras 618mila; Fordongianus 800; Usellus 541mila; Villaurbana 648mila e Villa Verde 129mila.

Il resto dell’Isola

Agli altri comuni della Sardegna vanno in totale 5 milioni e 500mila euro da dividere tra Bitti, Bonorva, Bortigali, Decimoputzu, Dualchi, Las Plassas, Macomer, Mandas, Oniferi, Orroli, Orune, Posada, San Basilio, Sarule, Segariu, Serramanna, Sindia e Villasor. Christian Solinas, presidente della Regione e Commissario delegato per l’emergenza incendi, commenta soddisfatto: «Abbiamo reso più celeri le procedure burocratiche per garantire alle comunità colpite dai roghi un ristoro dei danni, per consentire ai cittadini e alle attività produttive di guardare al futuro con maggiore ottimismo, nonostante migliaia di ettari di boschi inceneriti. Daremo un sostegno concreto ai Comuni per effettuare interventi strutturali e risanare i beni pubblici. È importante far sentire la vicinanza delle Istituzioni alle popolazioni coinvolte».

Forestas

Altri 4milioni e 164mila euro sono stati assegnati all’agenzia Forestas per il piano di interventi urgenti per il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate, delle condizioni di sicurezza, e per la mitigazione del dissesto idrogeologico. L’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis precisa: «i ristori sono indirizzati al patrimonio privato (abitazioni principali, beni mobili e attività economiche e produttive) e pubblico, per ripristinare le condizioni normali di vita dei cittadini e la ripresa delle aziende. Vogliamo salvaguardare il sistema produttivo di quei territori e contrastare l'allontanamento dalle campagne e lo spopolamento delle zone interne».

