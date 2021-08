Roghi in pineta, oggi l’udienza 

Si terrà oggi l’udienza di convalida per Giuseppe Fenu davanti al gip del Tribunale di Sassari Pietro Antonio Spanu. Il giudice per le indagini preliminari si collegherà da remoto con il presunto incendiario, l’operaio 53enne algherese, accusato di aver appiccato il fuoco nella pineta di Maria Pia e finito nel carcere di Bancali lunedì. Sarà assistito dall’avvocato Emiliano Alfonso. Il legale scelto da Fenu in prima battuta come suo difensore di fiducia era l’algherese Stefano Carboni, ma quest’ultimo ha preferito rinunciare all’incarico. Non se l’è sentita di stare al fianco di un uomo fortemente indiziato di aver più volte minato, con inneschi e focolai, al patrimonio boschivo della Riviera del Corallo, il polmone verde alle spalle del litorale più frequentato. Qui il Corpo forestale era dovuto intervenire ben otto volte nell’arco di un anno per dei roghi che erano scoppiati nella parte terminale della pineta. L’ultimo innesco incendiario piantato tra gli alberi, però, avrebbe tradito l’operaio. Gli agenti della Forestale, dopo aver spento il rogo, erano riusciti a rintracciare il presunto colpevole a breve distanza dalla miccia che avrebbe potuto mandare in cenere Maria Pia.

La tutela

Proprio sul futuro della pineta, sono intervenute le associazioni ambientaliste per chiedere una maggiore tutela e anche una nuova forma di gestione. Al fine di una fruizione eco-sostenibile, «si dovrebbe effettuare una valutazione del carico antropico sopportabile dall’ecosistema, per poi consentire l’ingresso dietro precise regole di comportamento, – propone Carmelo Spada, delegato Wwf Sardegna – anche a costo di far pagare un piccolo ticket. In questo modo non solo si offrirebbero dei servizi ai bagnanti, che ora mancano, ma si creerebbero anche delle opportunità di lavoro». Il sindaco Mario Conoci tiene a precisare che, prima di parlare della gestione della pineta, occorre mettere in campo una operazione di rigenerazione di quell’area verde, «ormai vicina al fine-vita perché la maggior parte degli alberi è arrivata alla vecchiaia. Abbiamo già affrontato il discorso con Forestas proprio per un intervento ambientale. Dopodiché, quella pineta potrebbe diventare una risorsa economica, se gestita bene, anche con il coinvolgimento dei concessionari degli stabilimenti».

