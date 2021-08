Roghi e pandemia, i ristori rischiano di slittare ancora 

Di questo passo la Regione rischia di arrivare dopo il Governo sui ristori per gli incendi di luglio. A disposizione ci sono venti milioni, ma la legge che li stanzia potrebbe vedere la luce non prima di settembre. Quando, tra l’altro, le forze politiche saranno impegnate a costruire le liste in vista delle Comunali, che ieri una delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore agli Enti locali Quirico Sanna, ha fissato per il 10 e 11 ottobre, con possibilità di ballottaggio il 24 per i tre Comuni (Olbia, Capoterra, Carbonia) con più di 15mila abitanti.

«No deleghe in bianco»

Venti milioni ingabbiati dentro una legge omnibus che ancora non esiste. O meglio, una bozza c’è, ma manca ancora la versione definitiva. Ieri, nella conferenza plenaria dei capigruppo, le opposizioni hanno dato disponibilità a concedere il ricorso alla procedura d’urgenza – quindi approdo direttamente in Aula senza passare dalle commissioni – solo per le norme sugli incendi e per l’assestamento di bilancio 2021 (già all’esame della terza commissione e propedeutico alla variazione contenuta nella omnibus). Hanno proposto uno stralcio di tutte le norme non urgenti, insomma, perché – ha spiegato Piero Comandini al termine del confronto – «non possiamo firmare una delega in bianco su un testo omnibus che ancora non abbiamo visto». Stralcio su cui il Psd’Az, per bocca del capogruppo Franco Mula, si è dichiarato però totalmente indisponibile.

Scontro sullo stralcio

Al tavolo, per la maggioranza, anche Francesco Mura di Fratelli d’Italia, Emanuele Cera e Giuseppe Talanas di Forza Italia, la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda, Sara Canu dei Riformatori, e il leader dell’Udc Giorgio Oppi, incaricato di trattare con le opposizioni allo scopo di ottenere il passaggio in Aula con la procedura d’urgenza. Qualcuno di loro ha provato anche a mediare, a valutare l’ipotesi prospettata da Pd, Progressisti, LeU e Movimento Cinquestelle. Ma alla fine la trattativa è saltata. Comandini, Francesco Agus, Eugenio Lai e Michele Ciusa hanno lasciato gli uffici della presidenza dove si teneva la riunione.

La trattativa continua

Stando così le cose, la legge omnibus seguirà l’iter legislativo ordinario: l’opposizione utilizzerà tutti i dieci giorni a disposizione per l’esame del testo. A quel punto il testo entrerà in commissione e solo a fine agosto, primi di settembre, in Aula. La trattativa per evitare il peggio – cioè che prima di Ferragosto i promessi ristori per i danni dei roghi non vedano la luce - va comunque avanti. Per lunedì o martedì sarà convocata un’altra capigruppo.

È invece quasi impossibile che possano arrivare tra i banchi del Consiglio prima del 15 le altre norme, comprese quelle sui ristori per i lavoratori colpiti dalla crisi pandemica e finora “dimenticati”, per il sistema sanitario regionale e per quello aeroportuale. Non solo. A questo punto l’opposizione minaccia di non concedere la procedura d’urgenza nemmeno per l’assestamento di Bilancio già in commissione. Ieri l’assessore Fasolino ha illustrato il testo e sottolineato che «la Regione, con questa manovra, copre tutto il disavanzo della sanità»

