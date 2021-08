Roghi a Molentargius, nessun responsabile 

Impossibile risalire a chi, nel corso dei decenni, ha gettato quintali se non tonnellate di rifiuti a ridosso dello stagno sino a formare uno strato compatto ed esteso sotto il terreno. Si è rivelata impresa non realizzabile anche individuare i responsabili dei roghi che, durati settimane, avevano bruciato quei residui scaricando nell’aria veleni che avevano costretto diversi residenti a ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso. Così l’inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per disastro ambientale con l’obiettivo di chiarire cosa fosse accaduto a un passo dal parco Molentargius-Saline e di chi fosse la responsabilità termina con l’archiviazione disposta dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero Enrico Lussu, titolare di un fascicolo di indagine aperto contro ignoti.

Sotto terra

L’incendio era scoppiato dalle parti di via Bizet e via Marconi nel luglio del 2017 ed era rimasto attivo per due mesi. Era un rogo sotterraneo, le fiamme bruciavano lentamente la spazzatura di vario genere buttata lì nel corso dei decenni e, col tempo, coperta dalla vegetazione. La segnalazione su quanto stava accadendo a una profondità variabile tra i 70 centimetri e il metro era arrivata due mesi dopo la prima scintilla che aveva innescato una bomba ecologica. Sotto il terreno si nascondevano plastica, pneumatici, reti metalliche e prodotti chimici che, bruciando, avevano diffuso effluvi insopportabili e sostanze «ammorbanti e soffocanti», come aveva sottolineato il comitato “No diossina” nell’esposto presentato il 20 settembre, dove si spiegava anche che l’aria era divenuta «irrespirabile negli ambienti domestici» tanto da costringere «numerosi cittadini (specie quelli della zona di Santo Stefano) a rivolgersi alle cure mediche per bruciori agli occhi, nausea, tosse e malori da difficoltà respiratorie». Segnalazioni identiche a quelle inoltrate nello stesso periodo dall’associazione ambientalista Gruppo di intervento giuridico.

Forestale e Arpas

Il Corpo forestale aveva avviato le indagini delegate segnalando la necessità di eseguire carotaggi sul terreno e analisi dell’aria e sollecitando la primaria necessità di spegnere il rogo: lavoro portato a termine poco dopo (anche se in seguito altri fuochi si erano sviluppati in altre zone del parco) sistemando argilla e terra sull’area dell’incendio. Dal canto suo l’Arpas (l’Agenzia regionale per l’ambiente) con una stazione mobile aveva controllato la qualità dell’aria e spiegato che in realtà i valori non segnalavano «alcun superamento dei limiti normativi», anche se proseguivano «i campionamenti per determinare i dati di diossine e idrocarburi contenuti nelle polveri sottili».

Ricerche senza esito

Ma nonostante l’utilizzo delle telecamere nascoste, il controllo delle auto di passaggio nelle zone e in orari sospetti e le testimonianze raccolte nel corso dei mesi, non si è riusciti a risalire al possibile incendiario né a capire chi avesse gettato ripetutamente negli anni in un’area vasta centinaia di metri quadrati tutti quei prodotti e materiali pericolosi. Quindi il passo inevitabile è stato chiedere l’archiviazione dell’inchiesta.

