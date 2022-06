Rog vuole i Mondiali: vado, vinco, torno 

Vado, vinco, torno . Magari in Germania, dove Marko Rog continua ad avere parecchi estimatori. L’idea iniziale del Cagliari era quella di provare a trattenerlo nonostante la categoria, proprio per ricostruire le fondamenta della squadra dalle macerie. I Mondiali in Qatar, però, sono un’opportunità che il centrocampista croato non vuole assolutamente farsi sfuggire e giocando in B rischierebbe di finire fuori dai radar. L’ex Dinamo Zagabria sente forte - allo stesso tempo - il debito di riconoscenza nei confronti del club rossoblù e dell’ambiente in generale per come è stato coccolato e aspettato durante gli infortuni e per come è finita poi la stagione. Sarebbe stato lui stesso a chiedere di essere ceduto solo temporaneamente, e parzialmente quindi. Un prestito secco, per poi ritrovarsi in Serie A tra un anno.

Il doppio infortunio

La Bundesliga nel destino. Occhio non vede, cuore non duole. Per rinascere insieme sì, ma a distanza, nella speranza che il Cagliari salga al primo tentativo come cinque stagioni fa. È indubbiamente un momento cruciale per Rog che alla soglia dei 27 anni (li compirà tra un mese esatto) deve rimettersi in gioco (anche) per la sua nazionale dopo la doppia rottura del crociato che lo ha tenuto fuori per quasi due campionati mettendone a dura prova la carriera. Quando è tornato, nel finale della scorsa stagione, ha dimostrato di avere ancora l’impatto esplosivo e, soprattutto, la testa per affrontare ogni contrasto a muso duro. Gli è mancato chiaramente il passo dei bei tempi che spera di ritrovare durante la preparazione estiva. Sfortunato davvero, è convinto, però, di poter tornare al top giusto in tempo per i Mondiali. E per farlo ha bisogno di giocare in un torneo top. Come quello tedesco?

Scenari

È tra i meno responsabili essendo tornato a sole otto giornate dalla fine del campionato, eppure questa retrocessione l’ha sentita addosso come se l’avesse vissuta dall’inizio alla fine e ha impiegato diversi giorni per farsene una ragione. In un primo momento era tentato, pure lui, dal ripartire dalla B. Poi una lunga riflessione col proprio entourage, la famiglia e gli stessi dirigenti rossoblù per capire quale potesse essere la scelta migliore in vista dei Mondiali. Ma anche per la società che ha puntato parecchio sul suo talento, sin dal 2019 (e continua a farlo), pagandolo 13 milioni al Napoli. E non a caso, potrebbe essere uno dei pochi gioielli a non essere venduto ma ceduto, nel caso, in prestito, senza vincoli o vantaggi per la squadra che lo accoglierebbe nei prossimi nove mesi (al massimo un’opzione per un riscatto alto con eventuale contro-riscatto rossoblù). Alla finestra due-tre club in Germania. Da scartare al momento l’ipotesi di un rientro, seppur a termine, in Croazia. Anche se - paradossalmente - sarebbe quella che, più di altre, gli permetterebbe di essere costantemente nel mirino del commissario tecnico Zlatko Dalic ed è stata una delle prime prese in considerazione dopo la retrocessione del Cagliari in B. Comunque vada, sarà una scelta dolorosa. Ma la meno dolorosa.