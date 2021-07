ROG scalpita, l’esordio in Germania? 

Passo dopo passo verso il grande rientro. Magari già a settembre, al massimo a ottobre. Comunque ci siamo, la strada è segnata. E l’approccio (spavaldo, duro) che Marko Rog ha mostrato in allenamento in queste prime due settimane e mezzo di preparazione già rassicura e intriga. Sette mesi dopo, l’infortunio al crociato è un ricordo sempre amaro ma sbiadito per il 26enne croato. Che dopo essersi lasciato alle spalle l’intervento chirurgico e il lungo (ed estenuante) percorso riabilitativo, sta studiando il calcio di Semplici e, pian piano, riprendendosi il trono nel cuore del centrocampo rossoblù. Dove - manco a dirlo - lo aspettano tutti a braccia spalancate da quel maledetto 23 dicembre. Quel giorno all’Olimpico contro la Roma - sostengono in tanti all’interno della società, presidente Giulini in primis - sono iniziati, non a caso, i guai del Cagliari.

In campo

Non inganni lo sguardo, timido solo in apparenza. Perché in campo Rog è già entrato con la ruspa e non ha certo paura di metterci la gamba, tutt’altro. Cerca sistematicamente il contrasto. A frenarlo è piuttosto lo staff tecnico che, insieme a quello medico, ha studiato per lui un riavvio più soft rispetto ai compagni, e di conseguenza graduale. Inutile forzare i tempi a una manciata di curve dal traguardo rischiando di vanificare il lavoro e i sacrifici fatti sin qui. Per questo non ha giocato la prima amichevole a Peio col Real Vicenza ed era in tribuna anche nel secondo collaudo, al Menti col Vicenza di Di Carlo. Tutto calcolato. Anche se, fosse stato per lui, avrebbe giocato almeno un tempo in entrambe le partite. Il momento dell’esordio si sta, tuttavia, avvicinando per Rog che potrebbe rompere il ghiaccio sabato in Germania nel match con l’Augsburg o il 4 agosto ad Aritzo contro l’Olbia, in occasione del Trofeo Sardegna. Magari una ventina di minuti per riassaporare il ritmo e l’adrenalina della partita (per quanto amichevole).

Il ruolo

L’ex Dinamo Zagabria dovrebbe in ogni caso far parte della lista dei convocati per la trasferta tedesca. Le riserve su un suo eventuale impiego verranno poi sciolte domani, o il giorno stesso della gara. Sulla collocazione in campo, invece, non ci sono dubbi. Rog ha ampiamente dimostrato di poter svolgere qualsiasi ruolo del centrocampo, persino quello del regista o del trequartista all’occorrenza. È un giocatore multimediale, ma il meglio di sé lo dà come mezzala (sia in copertura che in fase offensiva) o in un centrocampo a due. Soprattutto quest’ultimo sembra essere lo scenario tattico più plausibile per il campionato che verrà, al fianco di Strootman. Coppia da urlo con una miscela esplosiva, tra quantità e qualità, che potrebbe far fare il grande salto. Con Rog il Cagliari ha ritrovato un amico, ma soprattutto un tesoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA