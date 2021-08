Rog, il crociato cede ancora 

I controlli effettuati alla clinica quartese “Korian” sono stati sufficienti per spazzare via il cauto ottimismo del giorno prima. Marko Rog, appena rientrato dopo oltre 7 mesi di assenza per la rottura del crociato, si ferma di nuovo per lo stesso guaio. Ancora il legamento crociato del ginocchio destro, ancora un lungo tunnel e un infortunio che lo terrà lontano dai campi e dal Cagliari per almeno 7-8 mesi, quindi fino a marzo del prossimo anno.

Lampo

Quando al minuto 19 della ripresa, alla “WWK Arena” di Augsburg, Rog è entrato in campo al posto di Deiola, per il croato è stata la fine di un lungo incubo, iniziato nel gelo dell’Olimpico, il 23 dicembre, 220 lunghissimi giorni prima. Un movimento brusco, il dolore lancinante al ginocchio e la diagnosi impietosa, con la rottura del crociato del ginocchio destro. Anche Rog, come Pavoletti, è volato a Innsbruck per affidarsi al professor Christian Fink. Lo stesso Fink, il 21 luglio, dopo una nuova visita di controllo, ha dato il via libera per tornare a giocare, poco più di sette mesi dopo l’infortunio. E rieccolo Rog, in una gara amichevole che per lui era come una finale mondiale. Ma il sogno è diventato un incubo dopo neanche dieci minuti. Uno scatto, il fastidio al ginocchio operato. Niente dolore, ma meglio fermarsi e lasciare il posto a Oliva. «Marko ha sentito un fastidio al ginocchio, abbiamo pensato di sostituirlo precauzionalmente», dirà Semplici nel dopo partita, quasi a voler esorcizzare la paura di un nuovo infortunio.

La sentenza

Rog, dopo il rientro a Cagliari, ha passato la notte in bianco, con l’incubo di doversi fermare ancora una volta per ricominciare tutto da capo. Ma gli esami alla clinica “Korian” di Quartu non gli hanno dato speranze. Il comunicato della società recita: «Completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck lo scorso dicembre, in precedenza intervenuto per ricostruire due volte anche il legamento crociato dell’attaccante Leonardo Pavoletti. Si rendono pertanto necessari nuovi accertamenti e valutazioni specialistiche in vista di definire l’iter a cui il calciatore croato si dovrà sottoporre».

Fink nel mirino

Un comunicato che neanche tanto velatamente richiama le responsabilità del luminare austriaco, che tra i suoi pazienti ha avuto anche lo juventino Chiellini e il romanista Zaniolo. Col professor Fink il livello di tensione si era alzato già dopo la ricaduta di Pavoletti, salvo affidargli anche Rog. Ora questo secondo infortunio, arrivato dopo aver seguito i tempi previsti e dopo il via libera dello scorso 21 luglio, quando Rog aveva lasciato Peio per una visita lampo a Innsbruck. Il presidente Giulini fa gli auguri al giocatore su Twitter («Forza e coraggio, Marko»), ma valuta qualunque iniziativa, visto il danno subito. Rog, invece, domani si recherà a Villa Stuart per una nuova visita e dovrà valutare dove fare il nuovo intervento.

