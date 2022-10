Rog è pronto a caricarsi tutti sulle spalle 

Ancora la fascia da capitano al braccio, la voglia di trascinare il Cagliari fuori dalla tormenta. Marko Rog, tornato titolare dopo tre partite, ci ha provato a modo suo, fin quando ha potuto. Strappi continui, con il pallone portato di forza nella metà campo avversaria, cercando di dare un senso a una squadra ancora alla ricerca di una sua identità. Ma anche contro la Reggina non è bastato per andare oltre un pari, il primo stagionale davanti ai propri tifosi, che fin qui hanno visto un Cagliari senza mezze misure, vittorioso (tre volte) o sconfitto (due).

Il ritorno

L'ultima volta da titolare lo scorso primo ottobre, nella gara della Domus col Venezia. Per Rog 45 minuti in campo, a modo suo, senza mai risparmiarsi, gettando nella mischia qualità e quantità come nessun altro rossoblù. Poi, sul finire del tempo, una botta alla coscia, un dolore troppo forte anche per un combattente come il croato, che negli ultimi due anni il dolore lo ha toccato con mano. Il crociato che salta due volte, gli interventi di ricostruzione, la riabilitazione e un tunnel che sembra non finire mai. Il tutto affrontato con le paure di un ragazzo di poche parole, che vive per il calcio. Nell'intervallo della gara col Venezia, Rog ha alzato bandiera bianca. Liverani lo ha atteso, sapendo che uno come lui non si regala a nessuno, ma che deve essere al 100%. Fuori nelle gare con Genoa e Brescia, in panchina ad Ascoli, per poi entrare nel poco fortunato assalto finale. Dove anche Rog, con un'incursione di testa, ha tentato la conclusione verso la porta di Guarna. Prova generale superata, il tecnico gli ha ridato un posto da titolare per una partita arrivata a chiudere una settimana di fuoco.

La carica

Leader tecnico di poche parole, Rog, abbastanza però per ricevere la fascia da capitano vista l'assenza di Pavoletti e la panchina di Deiola, che ha lasciato anche la posizione in campo al croato. Che contro la Reggina ha provato ad alzare la voce. Partendo dal centrosinistra nel terzetto mediano, Rog va a caccia di palloni vaganti, mettendoci la gamba, senza paura. Alla faccia di quel crociato saltato due volte. Palloni sradicati dai piedi degli avversari e trascinati nella metà campo avversaria, cercando anche la giocata giusta in fase di finalizzazione. Ci ha provato, Rog, dall'inizio alla fine, per 86 minuti. Un piccolo record di durata, visto che, fino a sabato, Liverani gli aveva concesso al massimo 79 minuti a Ferrara, con la Spal, per una condizione ancora non ottimale. Anche se poi il tecnico a uno così non rinuncerebbe mai.