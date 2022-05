Rocce Rosse migra a Cardedu 

Due festival di musica elettronica e le tradizionali feste campestri ad agosto inoltrato. Niente di più, almeno per ora. Anzi, lo scenario in vista della stagione degli eventi, la prima della ripartenza dopo l’emergenza sanitaria, ha già una certezza: Rocce Rosse and blues non si terrà ad Arbatax, com’era invece volontà dell’organizzazione. La 31esima edizione del fortunato festival andrà in scena nella marina di Cardedu. «Niente Tortolì, come speravamo. Sono emersi problemi di diversa natura», spiega Tito Loi, 66 anni, patron del Festival, senza entrare nel merito di quali siano state le criticità che hanno impedito di poter riproporre la rassegna nella terrazza naturale del borgo marinaro, sede storica della stessa. E a Tortolì il Festival non tornerà prima del 2026: «Resteremo a Cardedu per cinque anni», conferma Loi.

La preoccupazione

Quello che è un malumore diffuso a Tortolì, rimasto orfano anche del Red Valley migrato a Olbia, nei giorni scorsi è stato tradotto in un post social che ha animato il dibattito. «Perché a Tortolì non si organizza più nulla?», è stato il quesito che ha ispirato il dibattito promosso da Cecilia Chiai (53), organizzatrice di Tortolì in fiore. «In generale - spiega la Chiai - potrebbe essere che chi organizza viene lasciato solo, anche logisticamente, viene criticato e accusato di organizzare per intascarsi soldi, diventa antipatico ai cittadini perché chiede la chiusura del traffico per poter svolgere la manifestazione». Alla domanda se Tortolì in fiore si terrà nel 2022 la presidente dell’associazione Passioni d’Ogliastra lascia aperto «uno spiraglio per l’autunno».

Vibrazioni sonore

Nell’estate che si preannuncia silenziosa, a meno di annunci nelle prossime settimane, gli unici eventi clou sono l’Arabax music festival e una manifestazione musicale di due giorni organizzata dai promotori del Red Valley. Dal 12 al 15 agosto saranno giorni carichi di adrenalina al piazzale Scogli rossi per celebrare la musica elettronica. Il campionario di ospiti è di alto livello per il genere: da Ghali ad Afrojack passando per Achille Lauro, fino a Guè e Lost Frequencies. Ancora top secret i nomi dello spettacolo che si terrà a luglio sul litorale della Capannina.