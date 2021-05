Rocca: «Tutti i miei beni per mia figlia»  

«Non mi sono mai sottratto ai miei doveri di padre e non intendo farlo ora». A dirlo, tramite il suo avvocato Angelo Manconi, è Francesco Rocca, il dentista di Gavoi condannato per l’omicidio della moglie Dina Dore avvenuto nel 2008 e chiamato in causa dalla figlia tredicenne per ottenere il risarcimento dei danni biologici, parentali e permanenti patiti a seguito della morte della mamma. La ragazzina, che all’epoca dei fatti era una bimba piccola, non si era costituita parte civile nel processo penale. E successivamente ha avviato un’azione di fronte al Tribunale civile. Il padre, ieri, ha depositato l’atto di costituzione davanti alla giudice Federica Meloni, chiedendo il rigetto e sottolineando «il mio patrimonio è comunque destinato a mia figlia».

Prima udienza

Quella di ieri è stata la prima udienza del procedimento intentato dalle avvocate Anna Maria Busia e Francesca Calabrò per conto della figlia di Rocca rappresentata dal tutore legale della minore, Maria di Pellegrini. Nell’atto di costituzione, il dentista si è detto pronto a mettere a disposizione della 13 enne il suo patrimonio, specificando che il giudizio intentato crea «forte imbarazzo» perché lui non si è mai sottratto ai suoi doveri e riconoscendo anche di avere un debito nei confronti della ragazza. Nell’atto di costituzione, Francesco Rocca continua a dirsi innocente, ricordando che sul fatto pende un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uom o, nonostante i tre gradi di giudizio che lo hanno già riconosciuto mandante del delitto, eseguito materialmente da Pierpaolo Contu, un giovane di Gavoi che all’epoca era ancora minorenne. Il Ricorso a Strasburgo per ora ha superato solo l’udienza filtro.

Il commento

«Aspettiamo la decisione della giudice sul nostro ricorso. Intanto – spiega l’avvocata Busia – prendiamo atto che Rocca ammette di avere un patrimonio e di essere obbligato al mantenimento della figlia, cosa che non ha mai fatto prima. La causa – ricorda – è stata un percorso obbligato. All’epoca del processo contro il padre, lei non si era costituita parte civile». (f. le)

