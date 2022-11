Rocca deve pagare per mantenere la figlia di Dina Dore 

A deciderlo è stato il giudice civile del tribunale di Nuoro, Salvatore Falzoi, che ha condannato Francesco Rocca – il dentista di Gavoi che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio della moglie avvenuto nel 2008 - al pagamento in favore di Graziella Dore, sorella della vittima, delle somme relative al mantenimento della figlia oggi quattordicenne. Rocca dovrà versare 78 mila e 428,85 euro oltre agli interessi. Il giudice ha dato ragione alle avvocate di Graziella, Annamaria Busia e Francesca Calabrò.

«Quello che abbiamo sempre fatto lo abbiamo fatto con il cuore, solo per lei. Ora che anche noi stiamo diventando grandi, questa sentenza ci dà la serenità e la garanzia che la ragazza possa avere un futuro anche negli studi». Graziella Dore, sorella di Dina, assassinata dodici anni fa su mandato del marito Francesco Rocca, il dentista di Gavoi condannato all’ergastolo, ha solo pensieri d’attenzione verso l’amata nipote, figlia di Dina, rimasta orfana della mamma quando aveva pochi mesi.

Quella bambina che lei ha allevato come una figlia, ieri – a 14 anni - ha ottenuto il riconoscimento degli alimenti dal padre, Francesco Rocca.

La decisione

Battaglia legale

Parallelamente a questo procedimento, ve ne sono altri due – sempre contro Rocca -, pendenti davanti al tribunale di Nuoro. Il primo è relativo alla causa promossa sempre dalla figlia minore di Rocca, oggi 14enne, assistita da Francesca Calabrò, per il risarcimento dei danni patiti a seguito del delitto della madre. L'altro riguarda i beni del dentista: la madre e le sorelle di Rocca hanno intentato una causa per spogliarlo dei suoi averi, che loro ritengono debbano rientrare nell'asse ereditario familiare «a garanzia del patrimonio della figlioletta». Un procedimento ancora in corso, al quale si sono opposte le avvocate Busia e Calabrò, secondo le quali la causa «è solo un escamotage per svincolare il patrimonio di Rocca e non renderlo aggredibile dalla figlia, che dal padre non ha mai ricevuto nulla». Durante il processo per l’omicidio, infatti, il tutore legale della bimba non si costituì parte civile.

Il delitto

Dina Dore, 37 anni e mamma all’epoca di una bimba di 7 mesi, è stata uccisa il 26 marzo 2008 nella sua casa di Gavoi. Insieme alla figlioletta erano appena rientrate quando qualcuno l’aveva aggredita, le aveva legato mani e piedi e l’aveva soffocata con dello scotch. Il suo cadavere era stato nascosto nel bagagliaio dell'auto.

Le indagini

La bimba di 7 mesi invece, venne lasciata fuori, al fianco della macchina nel suo seggiolino. In un primo momento la pista seguita è stata quella del sequestro di persona, dopo ore il corpo senza vita di Dina venne ritrovato nel bagagliaio dell’auto. Le indagini si concentrarono su un giovane, Pierpaolo Contu: il sospetto era che avesse agito come assassino su mandato di Rocca. Questo era quanto un testimone aveva riferito agli inquirenti. Contu è stato condannato definitivamente a 16 anni. Rocca, all’ergastolo. Ma le indagini, a 14 anni dal delitto, non sono mai riuscite a dare un volto ad “ignoto”, un profilo di Dna isolato sullo scotch che soffocò la donna. Non apperteneva né a Rocca né a Contu.

