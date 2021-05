Roberto Vecchioni il 16 luglio in scena al Parco di Norbello  

Nella giornata in cui si inaugurerà il Parco della musica e delle parole a Norbello arriverà Roberto Vecchioni. Sarà lui il 16 luglio, primo giorno di “Radici”, la kermesse che da quest’edizione prende le vesti di festival. Sposando la filosofia del Parco, il cantautore alternerà racconti e canzoni. Tutto nel rispetto delle norme anti-Covid. Vecchioni aprirà così la tre giorni di “Radici”, dove antichi saperi e sapori, aneddoti, storia e cultura si intrecciano con passione.

Ma per la quinta edizione l’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Manca ha pensato di trasformare l’evento in un vero e proprio festival. Quest’anno farà da filo conduttore il tema “La rivoluzione musicale tra fine anni Sessanta ed inizio anni Settanta”. Protagonista sarà quindi la musica impegnata, quella che ha saputo raccontare temi sociali. E quegli anni vivranno nella tre giorni proposta nel paesino del Guilcier.

Il programma

Se il 16 sarà Roberto Vecchioni il protagonista della giornata, il 17 sarà dato spazio al laboratorio musicale proposto all’interno del Festival la cui direzione è stata affidata a Michele Licheri. Chi, tra gli abitanti del paese, all’epoca era poco più che ventenne sarà protagonisti nel ripercorrere gli anni Sessanta e Settanta. Accanto a chi lo farà raccontando episodi di vita vissuta c’è chi si cimenterà in brani musicali. Prevista anche l’esibizione del coro Carmina et Cantores. Il 18 spazio all’esito del laboratorio teatrale proposto da Paolo Floris. In programma anche la presentazione di un libro da parte di un autore del panorama nazionale. «Dopo un anno di restrizioni legate al Covid, siamo pronti a ripartire. Il tutto coincide con l’inaugurazione di due Parchi tematici: quello del fumetto probabilmente a fine giugno e quello della musica e delle parole. Vista l’importanza che avrà quest’ultimo, ci è sembrato opportuno inserire l’inaugurazione in occasione di “Radici”», continua il sindaco Matteo Manca. «Abbiamo scelto Vecchioni perché è tra i maggiori esponenti del binomio musica e parole».

Il Parco

Finanziato con 450 mila euro arrivati con la programmazione territoriale, sarà intitolato a Stefania Piras, la giovane donna scomparsa tragicamente nel giugno dello scorso anno. Lei è stata per Norbello una figura importante, impegnata nel sociale e nelle attività culturali. Il Parco sarà uno spazio altamente innovativo: biblioteca all’aperto, spazi studio, contenitore libri e strumenti musicali, panchine tecnologiche. E ancora un anfiteatro per il cinema all’aperto, ampi spazi verdi e in parte dei camminamenti saranno impresse 10 frasi di canzoni di cantautori italiani. Sarà aperto a tutti e, nel periodo della bella stagione, con borse lavoro, vedrà impegnati ragazzi del paese per attività di animazione e laboratori.

«Il Parco fa parte di un unico progetto che punta ad identificare ancora di più Norbello, coerentemente con la sua storia, come un centro culturale per tutto il territorio, punto di riferimento per le nuove generazioni».

