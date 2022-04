Roberto Diomedi: «Non sono un truffatore» 

Alla giudice Ferrarese, Diomedi avrebbe negato di aver offerto ipotesi di rendita del cinque per cento mensili, ma ha ribadito che i progetti di investimento sottoscritti sono ancora in corso, le operazioni tutte tracciabili e i beni esistono, tanto che potrebbero essere rivenduti per liquidare gli investitori. Non solo. Con accanto il suo legale, l’indagato ha ribadito di avere tutte le concessioni e le autorizzazioni per operare finanziariamente sia in Inghilterra che in Svezia e di aver sempre operato estero su estero, dunque non in Italia.

«Non sono un truffatore»: nel carcere di Uta, l'ex consulente finanziario Roberto Diomedi, di Sinnai ma da tempo residente in Bulgaria, ha parlato per oltre due ore e mezzo, rispondendo con accanto il suo difensore Antonello Garau a tutte le domande della giudice Ermengarda Ferrarese. Si è chiuso solo nel pomeriggio l'interrogatorio di garanzia del numero uno della Bolton First credit limited di Londra, società attorno alla quale ruota l'indagine per truffa della sostituta procuratrice Diana Lecca che coordina il lavoro della Polizia postale di Cagliari e ipotizza uno schema piramidale, stile Ponzi. Dopo due anni di indagini, il manager è finito in carcere su ordine di custodia cautelare del Gip.

«Nessun conto nascosto»

«Il mio assistito – ha rimarcato l’avvocato Antonello Garau – ha chiarito che tutte le operazioni e il passaggio dei soldi sono tracciati e non esistono conti nascosti».

Roberto Diomedi, infine, ha dato la disponibilità a nominare un amministratore giudiziario che rivenda i metalli accumulati, così da ridistribuire il ricavato in proporzione con le somme versate dagli investitori.

Scena muta

Si sono invece avvalsi della facoltà di non rispondere la sorella Barbara Diomedi (47 anni) di Quartu e il fratello Fabrizio Diomedi (42) di Sinnai, difesi da Pierandrea Setzu, lei finita ai domiciliari e lui con l'obbligo di dimora. Stessa scelta per alcuni degli altri indagati: Erika Lecca (44) di San Vero Milis, Gianni Da Ros (36) di Pordenone ma residente a San Vero Milis e Valentino Deidda (40) di Villacidro, tutti e tre assistiti dall'avvocato Luciano Cau. Gli altri indagati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Postale sono l’arabo Wael Marzouk (49 anni) di Riad ma residente a Lugano, Alessandro Ferreri (44) di Olbia, Antonio Sedino (47) di Pavia ma residente a Tallinn (Estonia) e Sonia Travaini (52) di Marnate (Va).

Per la Procura di Cagliari l'intera attività della società, tra convegni a Dubai e Londra, eventi mondani con personaggi famosi e in località turistiche rinomate, serviva solo ad accaparrarsi clienti disponibili a investimenti dal rendiconto altissimo: gli investigatori ipotizzano che si promettesse il 5 per cento mensile. Un sistema piramidale, il collaudato sistema Ponzi, che sarebbe ruotato attorno alla Bolton, conosciuta come azienda leader nell'intermediazione finanziaria e nel commercio di oro, diamanti, terre rare e con progetti di sviluppo in robotica, criptovalute e intelligenza artificiale. Per gli investigatori, solo specchietti per le allodole, utili ad attirare investimenti.

Le contestazioni

La pm Lecca ipotizza l'associazione a delinquere capeggiata dall'ex bancario per Diomedi ed i fratelli, così come per Deidda, Da Ros, Lecca, Travaini, Sedino, Wael, mentre Ferreri è accusato soltanto di concorso nell’esercizio abusivo della professione di consulente finanziario e di truffa. Incassati i soldi da investire con il miraggio di rendite enormi, almeno secondo l'accusa, dopo mesi Diomedi e i suoi collaboratori avrebbero restituito ai clienti una parte dei soldi, spacciandoli per il rendimento maturato. Il problema, a quanto pare, è scattato quando alcuni avrebbero chiesto di rientrare dell’intera cifra.

