Roberta Rei e quel “Filorosso” dai migranti alla malsanità 

Roberta Rei, giornalista trentaseienne originaria di Napoli, ha un volto solare e una grinta che l’ha portata a realizzare importanti servizi per Le iene come per la Rai, e sarà ospite al festival Bookolica a La Maddalena, oggi alle 21 in piazza Ferracciu, per l’incontro “L’inchiesta che salverà il mondo”, che la vedrà sul palco con Sacha Biazzo, autore di Fanpage, e Diego Gandolfo per moderare. L’attesa è grande anche sull’onda del successo di “Filorosso”, il programma di approfondimento che ha condotto quest’estate.

È felice di tornare in Sardegna?

«Lo sono senz’altro; non è passato molto tempo perché sotto Ferragosto ho trascorso quattro giorni in barca a vela con gli amici lungo la costa di Porto Rotondo, e anche se abbiamo dovuto schivare una tempesta i colori spettacolari dell’Isola di Mortorio non li scorderò facilmente. Tra l’altro a La Maddalena vive la madre di una delle mie migliori amiche, quindi sarà un grande piacere tornarci».

Di cosa parlerete durante l’incontro a Bookolica?

«La tematica ambientale sarà al centro del discorso, riprendendo un filone che abbiamo esplorato a più riprese a “Filorosso”, su Rai 3, e che ci ha portato a seguire casi drammatici come gli incendi nei dintorni di Roma, il paesaggio lunare del Po completamente prosciugato in certi punti, o la tragica siccità che si è abbattuta sul Kenya al confine con la Somalia, lasciandoci negli occhi uno spettacolo veramente atroce».