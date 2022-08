Rivoluzione vegana, né carne né pesce ma affari in crescita 

«A volte trascinano gli uomini che entrano quasi graffiando i muri - scherza Paolo Mantovani, titolare del Gintilla vegan restaurant insieme al fratello Giulio e dove è chef Vladimir Gregorean - sono loro le nostre prime alleate, complici e sostenitrici. La nostra sfida era quella di conquistare i mariti e devo dire che in otto anni, tanto è il tempo trascorso da quando abbiamo aperto, le cose sono molto migliorate». La loro sembrava quasi una missione impossibile, per di più in una strada (il corso Vittorio Emanuele) dove pullulano i locali della cucina tradizionale sarda. Vegani entrambi (Giulio dopo essere entrato in un mattatoio, Paolo, che è anche personal trainer, per scelta salutista diventata poi etico-ambientalista) si sono fatti scivolare gli iniziali commenti con i sorrisini di qualche collega e hanno tenuto duro anche quando sembrava che Cagliari non fosse ancora pronta.

Cresce, anche a Cagliari, la passione per la cucina veg: niente carne e pesce, neppure uova, formaggi e qualunque altro prodotto di derivazione animale. Le donne primeggiano e spesso riescono a convincere anche quei fidanzati e mariti riottosi che all'inizio guardano con diffidenza tofu, tempeh, seitan, giusto per citare alcuni tra i prodotti base più comuni e ormai presenti negli scaffali di tanti supermercati.

Non è più tempo di liquidarla come una moda. E neppure di provare a farsi beffe di un vegano rivolgendogli, ignari della varietà e gusto e bellezza dei piatti, la stucchevole e banalissima domanda: ma tu, allora, cosa mangi?

Non è più tempo di liquidarla come una moda. E neppure di provare a farsi beffe di un vegano rivolgendogli, ignari della varietà e gusto e bellezza dei piatti, la stucchevole e banalissima domanda: ma tu, allora, cosa mangi?

Cresce, anche a Cagliari, la passione per la cucina veg: niente carne e pesce, neppure uova, formaggi e qualunque altro prodotto di derivazione animale. Le donne primeggiano e spesso riescono a convincere anche quei fidanzati e mariti riottosi che all'inizio guardano con diffidenza tofu, tempeh, seitan, giusto per citare alcuni tra i prodotti base più comuni e ormai presenti negli scaffali di tanti supermercati.

Mogli e mariti

«A volte trascinano gli uomini che entrano quasi graffiando i muri - scherza Paolo Mantovani, titolare del Gintilla vegan restaurant insieme al fratello Giulio e dove è chef Vladimir Gregorean - sono loro le nostre prime alleate, complici e sostenitrici. La nostra sfida era quella di conquistare i mariti e devo dire che in otto anni, tanto è il tempo trascorso da quando abbiamo aperto, le cose sono molto migliorate». La loro sembrava quasi una missione impossibile, per di più in una strada (il corso Vittorio Emanuele) dove pullulano i locali della cucina tradizionale sarda. Vegani entrambi (Giulio dopo essere entrato in un mattatoio, Paolo, che è anche personal trainer, per scelta salutista diventata poi etico-ambientalista) si sono fatti scivolare gli iniziali commenti con i sorrisini di qualche collega e hanno tenuto duro anche quando sembrava che Cagliari non fosse ancora pronta.

I turisti

Grandi soddisfazioni arrivano dai turisti. «Soprattutto quelli del nord Europa», conferma Valentina Puddu, che nel corso gestisce con il socio Marchy Emadi il Cavó bistrot, ristorante e cocktail bar. «Oggi c’è maggiore consapevolezza rispetto a otto anni fa, quando abbiamo aperto come fast food: chi viene da noi per lo più è perché ha fatto una scelta etica e ambientale. Non mancano, però, coloro che non sono né vegani né vegetariani ma apprezzano i piatti della nostra chef Federica Zucca». E al riguardo racconta un aneddoto: «È capitato che alcune persone arrivate di fretta a mangiare abbiano chiesto, complimentandosi a fine pasto, quale tipo di carne avessimo usato». Non è dato sapere se poi si siano convertiti all’alimentazione priva di carne, pesce e derivati, ma di certo avranno scoperto che la cucina vegana offre infinite possibilità.

Dolci e lasagne

Lo sa bene anche Valentina Muscas che nella sua gastronomia Veg delizie, in via Farina, da 5 anni propone ai clienti antipasti e primi (lasagne e ravioli sono richiestissimi), secondi e contorni, per finire con il dolce (in cucina c’è la mamma, la cuoca Anna Oi), senza trascurare i prodotti pronti come formaggi e affettati rigorosamente veg. «L’interesse per questo tipo di cibi è cresciuto, ma siamo ancora lontani dai livelli di altri Paesi. Abbiamo anche tanti clienti non vegani, che magari sono curiosi di provare. Altri, invece, hanno intolleranze».

Scelta di vita

È stata, invece, una scelta convinta quella fatta dalla cuoca Monica Pili che, dopo tredici anni, ha trasformato Su disiggiu, famosa gastronomia ittica del mercato di via Quirra, in Su disiggiu veg e ora prepara pasti che consegna a domicilio. «A fare scelte etiche ci si rimette, ma non mi pento perché una volta che nasce la decisione nel cuore bisogna ascoltarlo». Se non lo avesse fatto si sarebbe sentita incoerente con la decisione, presa sei anni fa, di realizzare a Uta il rifugio “La fattoria dell'amore”: 70 tra pecore, agnelli, anatre scampati e salvati da morte certa. «Non è stato facile decidere di chiudere la gastronomia per cui tutti ci conoscevano e che era l'unica fonte di sostentamento, ma tanti clienti hanno capito e ci sostengono. C'è voglia di cambiamento e così come ho fatto io, tutti possono farlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata