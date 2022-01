Rivoluzione tra le bancarelle 

Tra i banchi, allestiti come ogni martedì mattina, l’unica certezza è che rivendicheranno, presso il Consiglio di Stato, “il diritto al rinnovo delle concessioni di posteggio, per ulteriori 12 anni, come stabilito dalla normativa italiana”. Scaduta la proroga tecnica disposta dal Comune, che allungava di un anno la scadenza decennale della titolarità degli stalli, in attesa di un bando per le nuove assegnazioni, i quaranta ambulanti, titolari di posteggio nell’area della stazione, ieri mattina si sono ritrovati privi del diritto al parcheggio. Anticipata da una determina, che richiama la pronuncia del Tar in favore della legittima disapplicazione da parte del Comune della disciplina nazionale sul rinnovo automatico delle concessioni, la perdita della titolarità l'hanno constatata, però, ieri mattina quando l'assegnazione dei posti per esporre la loro merce è stata regolata, dalla Polizia Locale, secondo il criterio della spunta, ossia sommando i gettoni di presenza giornaliera accumulati negli anni.

La protesta

«Con questa determina abbiamo perso tutti i diritti perché chi è stato spuntista fino a ieri viene prima dei vecchi titolari», dice Antonello Zedda, (ex) titolare di concessione, commerciante di abbigliamento da trent'anni. «Noi titolari partiamo da zero mentre gli spuntisti mantengono le presenze, contando su un vantaggio che noi non possiamo sfruttare, oltretutto col rischio di tornare a casa con i prodotti invenduti», aggiunge Elisabetta Pigozzi, produttrice agricola. «Speriamo che il Comune ci rinnovi le concessioni al più presto», dichiara Costantino Mastino, dietro il suo banco di formaggi. Stando alla determinazione, inviata agli ambulanti il giorno prima della scadenza della proroga, non prima della fine di settembre e, comunque, tramite la partecipazione a un bando pubblico.

Battaglia legale

«La sentenza del 21 dicembre scorso, emessa dal Tar Sardegna con la quale non è stato accolto il ricorso degli ambulanti contro il Comune apre uno scenario dagli esiti imprevedibili: viene stabilito per la prima volta in Italia che un'amministrazione comunale può disapplicare la normativa nazionale, che prevede il rinnovo automatico delle concessioni per dodici anni, ma si deve applicare quella europea, cioè la Direttiva Bolkestein, con messa a bando delle concessioni», ha commentato il segretario nazionale Ana-Ugl, Marrigo Rosato, che promette di appellarsi al Consiglio di Stato per difendere gli ambulanti olbiesi «licenziati dal proprio posto di lavoro».