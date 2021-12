Rivoluzione Love Sharing E se a salvarci fosse la follia? 

Il sipario si apre guardando al futuro, con “Saluti dalla Terra”, a cura della Compagnia Teatro dell’Orsa: piccoli racconti che mostrano i gesti quotidiani che salvano il pianeta. Giovedì 9 tocca a “Kashimashi”, di e con Natasha Czertok. Tema ugualmente di grande importanza, per «mettere in discussione i canoni odierni del femminile, la difficoltà di arrivare ad un’espressività individuale». Venerdì 10 si proietta al Leopardi di Pirri il film “Soul” della Disney Pixar. Aspirazioni, ricerca di uno scopo nella vita, sono i temi di questo capolavoro, per un mattutino dedicato alle scuole, ma con ingresso gratuito. Nel pomeriggio alle 18 toccherà a “Acciaio”, al Massimo, con la compagnia Senza Confini di Pelle; uno spettacolo tra danza e recitazione dove i due protagonisti mostreranno, con una serie di coreografie, l’impossibilità di uscire da schemi predeterminati. Il gran finale è il 12 dicembre, al Parco di Monteclaro: sotto la guida di Maria Virginia Siriu, gli spettatori vivranno un viaggio nel trentatreesimo canto del Paradiso dantesco. “Peregrini, a riveder le stelle – Viaggio esperienziale nella Divina Commedia”, questo il titolo dell’iniziativa, una camminata ma anche «un viaggio, alla ricerca del proprio sé», spiega Siriu.

«Il tema di questa edizione è la follia, emersa in parte con la pandemia ma da sempre presente», spiega la direttrice artistica Maria Virginia Siriu, «ma anche la rivoluzione, portata dalla tecnologia e dai cambiamenti culturali. Noi vogliamo offrire strumenti».

Qual è la risposta al caos e alle contraddizioni di una società che sembra rompersi sempre più? Per Theandric Teatro Nonviolento è, sempre, l’amore. Ecco allora un nuovo appuntamento con il Festival Love Sharing, cinque giorni, dall’8 al 12 dicembre, in vari teatri di Cagliari.

Gli spettacoli

Incontri e laboratori

Fondamentali per Love Sharing sono anche l’incontro, il dibattito. A cominciare da giovedì 8, quando al Massimo dalle 16.30 si tiene l’incontro “Genere, Lgbtq+: identità, diritti e informazione”, con Susi Ronchi di Giulia Giornaliste, per discutere d’informazione e diritti di tutti. Sul tema del rapporto tra tecnologia e giovanissimi è invece l’incontro di giovedì 9, “Come stanno i ragazzi? Il nuovo mondo tra onlife e phygital”: Silvano Tagliagambe dialogherà con Alberto Anedda, neuropsichiatra infantile. Aperto a tutti su prenotazione è poi “Humanity maps”, al Dante di Pirri sabato alle 18.00, a cura di Theandric Teatro Non Violento: un laboratorio «per riscoprire cosa unisce tutti, partendo dalle nostre prime emozioni: gioia, tristezza, rabbia, pianto», racconta Siriu.

Il simbolo

Il Festival ha come simbolo Rita Levi Montalcini per la grand importanza che ha dato all’etica personale dello scienziato. E poi ha scritto un’autobiografia meravigliosa, “Elogio dell’Imperfezione”. «Perché noi umani siamo imperfetti, liberi di invecchiare e portare le rughe della vita».

