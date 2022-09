Rivolta contro l’aumento della Tari 

«La casa non è cambiata ed è sempre un “buco” di 60 metri quadrati, la famiglia è sempre la stessa, ma dobbiamo sborsare 60 euro di Tari in più rispetto al 2021: speriamo sia un errore, altrimenti di questi tempi succede il finimondo».

Gli aumenti

Susanna Soru, 48enne casalinga, è suo malgrado una delle testimonial d’eccezione di quanto sta accadendo in questi giorni a Carbonia. L’inflazione picchia duro, i rincari sono quotidiani, ma per le famiglie del capoluogo sulcitano c’è un motivo in più per rodersi il fegato: i postini stanno recapitando le cartelle del tributo per la nettezza urbana e come annunciato (anzi temuto) contiene i ritocchi. Al rialzo. Non sono stratosferici, questo deve essere chiaro, oscillano dai 5 ai 20 euro, ma con casi anche di 30. E pure di 60, come accaduto appunto alla famiglia della casalinga che ha ricevuto una bolletta di 403 euro: «Per ora non paghiamo nulla, andremo in Municipio ma se non dovesse trattarsi di un errore, allora sarebbe di una gravità inaudita».

Le differenze

Gli aumenti erano stati previsti dal Consiglio comunale (non senza polemiche) lo scorso aprile. È un trend che va avanti dal 2020. Al netto delle premialità per una differenziata molto alta (oltre il 70 per cento) e i costi crescenti per il servizio, il piano economico era salito di 200 mila euro. Spalmati sui 15 mila contribuenti, i ritocchi oscillano dal 5 al 10 per cento. «Ma dopo gas, elettricità, generi alimentari e benzina – accusa Valeria Matta, 60enne casalinga - si è pensato bene di aumentare anche la Tari sebbene nel mio caso sia di soli 14 euro: ecco come mettere sempre più in difficoltà le famiglie e per un servizio con molte pecche». Si pagherà in 4 rate all’Agenzia delle Entrate.Dinanzi ai ritocchi, c’è chi in via informale si sta già rivolgendo all’Adiconsum: «Ad irritare i contribuenti – analizza il presidente Giancarlo Cancedda - non sono soprattutto questi rialzi, tutto sommato non troppo esagerati sebbene arrivino in un contesto economico già gravato di rincari, ma il fatto che il servizio è discutibile, non per colpa degli operatori che si fanno in quattro, quanto per tempi di raccolta spesso dilatati, decoro di piazze e strade, sacchetti in dotazione per l’umido inadatti e difatti tanti preferiscono comprarli a parte: per il futuro il Comune preveda un cambio radicale altrimenti ogni singolo euro di aumento sarebbe sempre più ingiustificabile».