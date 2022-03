«Rivogliamo il nostro terreno» 

L’accordo messo nero su bianco mezzo secolo fa rischia di diventare un boomerang giudiziario. Gli eredi di Giovanni Chillotti, scomparso nel 2018 all’età di 83 anni, hanno trascinato in Tribunale il Comune di Tortolì rivendicando una porzione di terreno sul quale, negli anni Settanta, era stato realizzato un potabilizzatore poi caduto in disuso. Venuta meno l’utilità di quell’area per lo scopo iniziale, l’avvocato dei Chillotti, Massimiliano Marcialis, ha citato in giudizio l’ente. In vista dell’udienza fissata per il 17 marzo, il Comune ha annunciato la volontà di resistere alle pretese avanzate.

La vicenda

Negli anni Settanta Giovanni Chillotti e il sindaco dell’epoca, Luigi Fanni, trovarono un accordo per l’utilizzo di un terreno all’altezza di via Matteotti. Al Comune serviva un’area per realizzare un impianto di potabilizzazione. Le parti raggiunsero l’intesa con una scrittura privata che prevedeva la cessione del diritto di proprietà del lotto a favore del Comune e nessun canone idrico per il titolare originario: la contropartita per Chillotti era la fornitura perpetua di una presa d’acqua da mezzo pollice. La scrittura privata prevedeva che nel caso in cui l’impianto non fosse stato realizzato e il terreno non fosse stato utilizzato per la finalità prevista lo stesso immobile sarebbe rientrato nella disponibilità di Chillotti. L’affare si chiuse con una stretta di mano tra l’uomo, originario di Ulassai, e il sindaco avvocato. Gli accordi hanno sempre trovato conferma negli anni successivi, quando sulle bollette per il servizio idrico (fino al 2005 gestito dal Comune) Chillotti pagava soltanto gli oneri fognari e di depurazione. Le condizioni sono cambiate quando è subentrata Abbanoa: dopo un primo periodo di fatturazione a zero, nel 2009 la società ha recapitato i primi addebiti. Secondo Chillotti si stava configurando un inadempimento contrattuale e la questione approdò al Tribunale di Nuoro ma si chiuse con la morte del proprietario.

In Tribunale

L’impianto non risulta più in funzione e dunque la famiglia Chillotti, che a luglio 2020 ha formalmente comunicato la risoluzione del contratto, pretende la restituzione dell’immobile, che però ora risulta alienato. Il Comune da parte sua, sostiene che «sia privo di fondamento il diritto di pretendere la retrocessione dell’area oggetto di contesa» e dunque «giudica conveniente la costituzione in giudizio».