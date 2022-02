«Rivogliamo il nostro mare» 

Una porta è stata aperta. Ora l'obiettivo è quello di sfondarne un'altra, chiusa con il lucchetto ormai da tre anni. Dopo che i ricciai di Cabras hanno avuto l'ok dalla Regione per poter raccogliere i ricci nei fondali di tutta l'Isola fino al 15 aprile, prima dello stop triennale, ora ci tentano anche con l'Area marina protetta del Sinis. Casa loro insomma. Qui i pescatori non lavorano da tempo dopo gli infiniti no da parte del Ministero dell'Ambiente che regola il parco marino. E ora ci riprovano.

Le richieste

La patata bollente ora passa quindi al Comune di Cabras, Ente gestore dell'Area marina. O meglio, al direttore della riserva Massimo Marras.È a lui che i pescatori si rivolgono: «Chiediamo di poter pescare nel nostro mare almeno per 25 giornate fino ad aprile, quando chiuderà la raccolta degli esemplari in tutta la Sardegna - ha detto Giacomo Bilancetta, rappresentante dei pescatori di Cabras - Questa volta non ci possono dire che il ripopolamento è in difficoltà visto che all'interno della riserva non lavoriamo da anni». E a proposito di questo i pescatori rincarano al dose: «Ancora non sono stati comunicati gli ultimi monitoraggi effettuati nell’Area marina. Vogliamo più chiarezza». Ma i pescatori non accettano nemmeno che il direttore aspetti le risposte dal Ministero senza alzare la voce: «Lui dovrebbe rappresentarci - va avanti Bilancetta -, lui dovrebbe far capire le nostre esigenze. Chiediamo di lavorare a casa nostra dopo anni di stop. Che si faccia valere».

Il legale

Questa volta i ricciai non hanno intenzione di protestare come è accaduto un anno fa fuori dagli uffici dell’Area marina, in corso Italia. Gli operatori, una sessantina, avevano portato le loro ceste vuote in strada. «Non perdiamo più tempo – conclude il ricciai a nome di tutti – Questa volta se le risposte non arriveranno subito ci rivolgeremo ad un legale. Lunedì gli uffici del parco marino riceveranno una nota scritta dove chiediamo di poter pescare anche nel nostro Sinis».