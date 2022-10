Rivivisci, molto più di un mercato 

L’invito a rivalutare gli abiti usati e dire basta al consumismo si sposa bene con l’obiettivo dell’iniziativa: dare una seconda vita agli articoli in disuso, rimettendoli a disposizione di chi può trarne beneficio, come contributo alla salvaguardia ambientale. Un esame di sostenibilità appunto: sui banchi di vendita, vestiario, libri e cd ed elettrodomestici da riciclare. I ragazzi hanno individuato una valuta particolare: i tappi di bottiglia come moneta di scambio. Ma non a caso. Successivamente questi tappi saranno devoluti all’associazione Antheas che si occuperà di realizzare ruote per carrozzine. All’ingresso del mercatino ci sarà una cassa per acquistare i tappi: un tappo, un euro. Il ricavato verrà destinato a investimenti e progetti di sensibilizzazione delle tematiche ambientali e sociali programmate dal gruppo.

L’appuntamento è a Guspini in via Castoldi 19, oggi dalle 15.30 alle 22 e domani dalle 9.30 alle 13. Le compravendite saranno regolate con una valuta particolare: tappi di bottiglia da utilizzare come moneta di scambio. Il nutrito gruppo di ragazzi ha deciso di voler credere e ripartire dal proprio territorio attraverso la creazione di uno spazio - fisico e ideale - dove potersi riunire e confrontarsi sulle tematiche più disparate, dalla sostenibilità, passando per la parità di genere, sino ad arrivare alla politica regionale, nazionale ed internazionale. «Crediamo fortemente nel nostro territorio e nella nostra comunità e il nostro obiettivo è ripartire dal confronto per costruire una comunità attiva che si riappropri degli spazi e colga le opportunità presenti», è l’auspicio di Rosa Carta, 27 anni, referente del gruppo.

In un’epoca in cui le spese per i beni di prima necessità, bollette di luce e gas, affitto, trasporti e altro, raggiungono cifre sempre più alte, arriva il primo “Rivivisci market”. Si tratta dell’iniziativa di un gruppo di 17 giovani del Guspinese (Rivivisci, appunto) formatosi un anno esatto fa che vuole rimettere in circolo gli indumenti in disuso, ma anche libri ed elettrodomestici da riciclare, festeggiando così il primo anniversario dell’attività.

In un’epoca in cui le spese per i beni di prima necessità, bollette di luce e gas, affitto, trasporti e altro, raggiungono cifre sempre più alte, arriva il primo “Rivivisci market”. Si tratta dell’iniziativa di un gruppo di 17 giovani del Guspinese (Rivivisci, appunto) formatosi un anno esatto fa che vuole rimettere in circolo gli indumenti in disuso, ma anche libri ed elettrodomestici da riciclare, festeggiando così il primo anniversario dell’attività.

Dove e quando

L’appuntamento è a Guspini in via Castoldi 19, oggi dalle 15.30 alle 22 e domani dalle 9.30 alle 13. Le compravendite saranno regolate con una valuta particolare: tappi di bottiglia da utilizzare come moneta di scambio. Il nutrito gruppo di ragazzi ha deciso di voler credere e ripartire dal proprio territorio attraverso la creazione di uno spazio - fisico e ideale - dove potersi riunire e confrontarsi sulle tematiche più disparate, dalla sostenibilità, passando per la parità di genere, sino ad arrivare alla politica regionale, nazionale ed internazionale. «Crediamo fortemente nel nostro territorio e nella nostra comunità e il nostro obiettivo è ripartire dal confronto per costruire una comunità attiva che si riappropri degli spazi e colga le opportunità presenti», è l’auspicio di Rosa Carta, 27 anni, referente del gruppo.

L’idea

L’invito a rivalutare gli abiti usati e dire basta al consumismo si sposa bene con l’obiettivo dell’iniziativa: dare una seconda vita agli articoli in disuso, rimettendoli a disposizione di chi può trarne beneficio, come contributo alla salvaguardia ambientale. Un esame di sostenibilità appunto: sui banchi di vendita, vestiario, libri e cd ed elettrodomestici da riciclare. I ragazzi hanno individuato una valuta particolare: i tappi di bottiglia come moneta di scambio. Ma non a caso. Successivamente questi tappi saranno devoluti all’associazione Antheas che si occuperà di realizzare ruote per carrozzine. All’ingresso del mercatino ci sarà una cassa per acquistare i tappi: un tappo, un euro. Il ricavato verrà destinato a investimenti e progetti di sensibilizzazione delle tematiche ambientali e sociali programmate dal gruppo.

Il percorso

In un anno di attività sono stati organizzati incontri con giornalisti, scrittori, formatori. Sin dal principio il gruppo si è orientato verso la cultura e l’idea della formazione, intesa come scoperta e riscoperta delle proprie attitudini. «Fin dalla sua formazione, il gruppo soddisfa la necessità dei giovani guspinesi di incontrarsi per creare occasioni di condivisione e di scambio, mettendo a disposizione il proprio tempo per lottare contro le problematicità comuni a tutti i piccoli comuni della Sardegna», racconta Silvia Spano, 25 anni.

«Rivivisci è un ambiente in cui si può essere sé stessi ed esprimere le proprie idee senza paura di sentirsi inadeguato», dice Giada Scanu, 29 anni. Per Paolo Montis, 29 anni, è importante non arrendersi allo spopolamento a cui il territorio è soggetto: «Vogliamo provare a lottare – aggiunge – per avere dei buoni motivi che ci spingano a rimanere e a costruire qualcosa, rendendo il luogo nel quale abitiamo un posto più inclusivo, stimolante e vivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata