Riviera del Corallo, boom a giugno  

«Questa volta i posti letto analizzati sono stati 129.450 su base mensile. Gli arrivi nazionali sono stati 9.389, quelli stranieri 11.059 e hanno determinato 27.620 presenze tricolori e 46.260 d’oltralpe», spiega Stefano Visconti presidente provinciale di Federalberghi. «L’indice di occupazione delle camere passa al 68,89 per cento prendendo circa 5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019», prosegue riferendosi alle strutture ricettive associate, da Stintino a Castelsardo, passando per Alghero, Sassari, Valledoria e zone interne. La Riviera del Corallo ha fatto il botto con un indice di occupazione delle camere che raggiunge il 76,67 per cento. «Sono dati più che positivi, in gran parte inattesi, soprattutto perché paragonati con un anno già molto buono, il 2019 - rende noto il presidente di Federalberghi Confcommercio - che confermano la ripresa dell’intero comparto ricettivo, trascinato al rialzo dal ritorno, graditissimo, della componente internazionale assente nel 2020 e 2021 a causa dell’epidemia Covid-19».

Alghero si è pure appesa al petto la medaglia di una delle migliori mete balneari d’Italia. Uno studio dell’Osservatorio Italiano JFC dal titolo “Panorama Turismo - Mare Italia”, pubblicato nei giorni scorsi nella pagina ViaggiArt di Ansa, infatti, ha inserito la città catalana al decimo posto nel ranking top 20 delle destinazioni turistiche dello stivale. «Alghero mantiene alto il proprio ruolo di capitale delle vacanze in Sardegna e compie passi importanti nell’imporsi anche a livello nazionale con politiche attente di promozione e con scelte mirate in ambito ambientale», sottolinea soddisfatto il sindaco Mario Conoci. Ma il sole splende in tutta la provincia, come conferma l’associazione degli albergatori.

Dopo un maggio da incorniciare, la stagione turistica nel nord ovest della Sardegna prosegue con ottime notizie anche per il mese di giugno. L’ultimo report di Federalberghi preannuncia che quella targata 2022 sarà un’estate straordinaria in fatto di presenze.

Parte del leone

I numeri

La crescita, però, non è omogenea. Gli hotel prediletti dai turisti sono sempre e comunque quelli vicini alle spiagge, con caratteristiche e servizi tipici del prodotto marino-balneare. «Ora c’è da augurarsi che il livello dei contagi causa Covid-19 allenti la morsa – conclude Visconti - regalando un agosto più sereno di quanto non sia il luglio ora in corso».

