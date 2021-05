Riva, benedizione azzurra 

Il Forte Village si tinge d'azzurro. Roberto Mancini e il suo staff, arricchito dalla presenza di Daniele De Rossi, seguono l'allenamento al mattino, il primo di questo preritiro che somiglia tanto a una vacanza. Dopo un'ora di corsa e test atletici, tutti al mare, con mogli e fidanzate, in stile Olanda anni Settanta. Perché a Pula gli azzurri cercheranno di rifiatare dopo le fatiche di una stagione che sembrano due, visto il risicato stop tra il campionato 2019-’20 e quello appena concluso. Poi, dopo il test di venerdì contro San Marino e qualche altro giorno di svago, si farà sul serio: tutti chiusi a Coverciano, perché l'11 giugno partono gli Europei e l'Italia non vuole fare la comparsa.

Il benvenuto di Gigi

E se l'Italia sbarca in Sardegna, non si può non scomodare Gigi Riva, che degli azzurri continua a essere, a oltre 45 anni di distanza, il cannoniere principe. E Rombo di Tuono così omaggia il ritorno nell'Isola della sua Nazionale, a margine di un’intervista alla Rai: «Sono felice che l'Italia sia tornata a Cagliari. Credo che Mancini abbia costruito un gruppo importante, in grado di ben figurare all’Europeo. Dobbiamo giocare per vincere, non per fare le comparse». Poi, sui singoli: «Il mio giocatore preferito? Il nostro Barella, cresciuto nella scuola calcio “Gigi Riva” e poi calciatore del Cagliari. Auguro agli azzurri le migliori fortune».

A casa

Trentatré giocatori, con Ferrari del Sassuolo che oggi raggiunge il Forte al posto di Lazzari, rimasto a casa per motivi personali e con Jorginho ed Emerson che ancora devono preparare la finale di Champions con il Chelsea. Ne rimarranno 26, come fosse un romanzo di Agatha Christie. Aria di casa, al Forte, per due sardi doc e uno d'adozione. Perché l'odore di questo mare è ben conosciuto da Nicolò Barella, Salvatore Sirigu e Alessio Cragno. Un respiro profondo, gli occhi chiusi, ognuno col suo sogno da realizzare. Barella, il pupillo di Riva, torna nella sua Sardegna col suo primo trofeo in carriera, conquistato col pesante contributo di 3 reti e 9 assist sparpagliati in 36 presenze, senza contare quantità e qualità distribuite a piene mani. O piedi. Barella è un punto fermo per Antonio Conte, come ormai lo è per il ct Mancini, con cui vuole vincere ancora. Dal furore agonistico di Barella alla placida serenità di Sirigu, sardo della Caletta di Siniscola, che col Torino ha sofferto fino alla fine e in azzurro è la prima scelta alle spalle del tormentato Donnarumma. E a proposito della repubblica dei portieri, ecco il sardo d'adozione Cragno. Che grazie alla pandemia che ha spostato di un anno gli Europei, si è costruito la sua chance di essere nel gruppo che andrà a caccia del trono continentale. Se Donnarumma e Sirigu sono sicuri del posto, il portiere del Cagliari si gioca la terza maglia con Meret. Una sfida partita già ieri, quando i quattro portieri hanno iniziato gli allenamenti sotto lo sguardo del preparatore Battara, che darà a Mancini il parere finale sul terzetto dei prescelti.

Vacanza di lavoro

Oggi si replica: al mattino in campo, nella invidiabile struttura del Forte che già in passato ha calamitato club e nazionali in questo angolo di paradiso. Poi, tutti liberi, con Belotti e Immobile che scorrazzano per il resort a bordo delle macchinette a disposizione e Kean che mette in mostra il nuovo look con le treccine colorate. Sarà così fino a venerdì, quando l'Italia si scioglierà i muscoli nel penultimo test pre-Europeo contro San Marino, nella prima volta azzurra alla Sardegna Arena (ore 20.45). Dopo la gara, un charter riporterà tutti oltre Tirreno. Qualcuno prolungherà la permanenza al Forte, mentre il 30 Mancini diramerà la lista definitiva dei convocati, che si ritroveranno il giorno dopo a Coverciano per il ritiro vero e proprio. Il 4 giugno a Bologna le prove generali contro la Repubblica Ceca. E poi sarà Europeo.

