Riunioni “ibride” in Consiglio  

È stata approvata con i soli voti della maggioranza la proposta di delibera sulle integrazioni al Regolamento sulle riunioni del Consiglio e sulle riunioni delle commissioni.D’ora in avanti, quando il presidente del Consiglio lo riterrà opportuno - una volta sentiti i capigruppo -, le sedute potranno svolgersi anche in videoconferenza o in forma mista. In quest’ultimo caso, chi non potrà essere fisicamente presente in Aula o in commissione, potrà collegarsi partecipare via streaming mentre gli altri sono in presenza. Un’altra integrazione, che modifica l’articolo 14, prevede che se il consigliere in streaming ha problemi di connessione e quindi non può partecipare, la seduta andrà avanti, a patto che ci sia il numero legale.

Le opinioni

Le modifiche all’attuale regolamento non trovano d’accordo l’opposizione, che motiva in un comunicato congiunto il voto contrario: «Contestiamo esplicitamente il nuovo articolo 3 bis e le integrazioni agli articoli 14 e 70 (quest’ultimo riguarda le Commissioni). Il punto più dibattuto – spiegano - è l’art. 3 bis, che dà al presidente del Consiglio, nel caso specifico si deve leggere “sindaco”, il potere di convocare le riunioni in videoconferenza quando “ne ravvisi la necessità”, svincolando le convocazioni da qualsiasi riferimento: emergenziale, straordinario o imprevedibile». Inoltre, prosegue la nota delle consigliere e dei consiglieri dell’opposizione, «contestiamo anche gli altri articoli a causa della mancanza di specificate tempistiche (decide liberamente il presidente) e nulla si dice invece sulla partecipazione dei cittadini alle Commissioni (che sono sedute pubbliche) qualora queste vengono convocate in videoconferenza».

Nel comunicato, la minoranza si rivolge ai colleghi di maggioranza e al sindaco, accusandoli di «non aver parlato degli articoli contestati, ma tutti hanno argomentato in difesa della convocazione del Consiglio in videoconferenza, come se noi avessimo contestato la modalità e non gli articoli in questione. Abbiamo votato contro perché non condividiamo il testo e lo strapotere dato al presidente di convocare il Consiglio quando e come lo ritenga necessario. In nessuno dei Regolamenti consiliari di altri Comuni c’è un’assurdità del genere».

La risposta