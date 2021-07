Riu Saliu: padel, aree verdi e un supermercato 

Un campo da calcetto, tre da padel, un’area verde arredata con giochi per i bimbi e attrezzi ginnici, a completare l’opera anche un grande chiosco bar e un supermercato: sono i punti principali dell’accordo tra il Comune e un’impresa privata, che dopo un primo passaggio nelle commissioni consiliari saranno sottoposti all’esame del consiglio comunale martedì prossimo. Un progetto ambizioso che, qualora approvato, vedrà presto la luce nell’area di Riu Saliu e più precisamente tra la via San Fulgenzio e dell’Argine, in quello che fino a qualche anno fa era il campo da calcio della polisportiva San Mauro.

La procedura

Sono interventi studiati dai tecnici dell’amministrazione anni fa: da tempo si parla di un nuovo supermercato nella zona, ma il progetto ha avuto un percorso abbastanza travagliato per le resistenze dell’attuale sindaco Tomaso Locci. Il primo via libera all’opera è infatti arrivato solo dopo che l’amministrazione ha incassato alcune rassicurazioni dall’impresa. La più importante riguarda un investimento da un milione e 200mila euro per la riqualificazione della zona intorno alla struttura commerciale che porterà anche i primi campi da padel a Monserrato.

Un progetto quindi che, rispetto a quello originale è stato rivisto e modificato secondo le richieste dell’amministrazione: «Il motivo di una rivisitazione del progetto risiede tutto nella nuova soluzione progettuale realizzata dai proponenti, con un investimento di circa 1 milione e 200 mila euro solo per la parte pubblica, che comprende la riqualificazione dell'area del campo della San Mauro, con la realizzazione di un campo da calcetto e tre da padel, spogliatoi, chiosco ristorante, attrezzi ginnici all'aperto, giochi per bambini, rifacimento della viabilità circolare all'intervento, piste ciclabili, videosorveglianza, parcheggi pubblici e non solo asserviti all'attività commerciale», dice Tomaso Locci.

La svolta

«Una proposta costruita con l'amministrazione e finalizzata a superare anche una causa legale in corso, che vede le parti contrapposte. La realizzazione della media struttura di vendita e del complesso sportivo avranno una forte ricaduta occupazionale oltre ad essere oggetto di entrate correnti derivanti dal canone di concessione. L’approvvigionamento sarà inoltre, ove possibile, a km zero, attraverso l'acquisto di prodotti locali, creando quindi anche una rivitalizzazione del commercio cittadino e di quello limitrofo al punto vendita», continua il primo cittadino.

Il dibattito

Un nuovo discount, dice Locci, «risponde inoltre alla forte domanda ricevuta da parte della popolazione, soprattutto in correlazione alle misure anti Covid che purtroppo ancora non sono state completamente superate: si interrompe cosi la transumanza verso i discount delle città limitrofe. Un risultato che abbiamo ottenuto grazie alla programmazione dell'intera squadra di maggioranza».

Una riqualificazione che andrà comunque ad alimentare lo scontro tra fronti opposti. Da giorni il confronto tiene banco anche sui social network: la disputa riguarda chi è a favore dell’apertura del nuovo supermercato e chi invece è contrario: secondo questi ultimi, si affosserebbero i commercianti cittadini. La parola passa ora ai consiglieri che martedì saranno chiamati al voto durante il consiglio comunale per il via libera definitivo.

