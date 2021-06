Ritorno all’Amsicora con Luca Telese e i rossoblù del 1970 

Ritorno all’Amsicora. Così sarà per quei campioni che nel 1970 regalarono alla Sardegna l’unico scudetto vinto dal Cagliari nel campionato di serie A. Così sarà anche per tutti voi che in quei giorni magici eravate sulle tribune dello stadio di via dei Salinieri o che avete vissuto quell’epica attraverso i ricordi di padri, zii, fratelli maggiori o le immagini dei filmati d’epoca. L’occasione è la presentazione di un libro (“Cuori campioni” di Luca Telese, giovedì 24 giugno, ore 19) che apre la seconda stagione di Unione Cult, il nostro salotto culturale che per l’estate si ripropone in doppia formula: la diretta streaming e l’incontro dal vivo. La voglia di riappropriarci degli spazi è tanta che abbiamo già programmato anche un secondo incontro, il 15 luglio, con il guru della meditazione e del benessere Daniel Lumera.

Cuori campioni

Ma andiamo per ordine. E torniamo all’Amsicora per un evento condotto da Francesco Abate e organizzato in connubio con l’Amsicora Stadium e la libreria Il Bastione. Come molti di voi sanno, il nostro editorialista Luca Telese da settimane sta battendo la Sardegna in lungo e in largo per raccontare il suo nuovo libro che parte sì dallo scudetto ma va oltre. «La storia dei campioni del Cagliari non finisce certo con lo storico scudetto conquistato il 12 aprile 1970», spiega Telese. «Comincia, anzi, un periodo travolgente: per loro, per la Sardegna e per l’Italia. Un’intensa stagione che porta nuove epiche partite: da quelle del campionato, dove la squadra lotta per mantenere il suo primato, ma deve fare i conti con la malasorte, a quelle del Mondiale in Messico, in cui tanti dei compagni sono chiamati a giocare. Una stagione difficile per l’eroe indiscusso Gigi Riva, fuori uso per mesi dopo l’infortunio di Vienna. Una stagione, nel finale, di dolceamari addii con la fine dell’era Scopigno».

Le vecchie glorie

Ecco, Luca Telese più che fare una presentazione si lancia in una narrazione (quasi un cantastorie) che ha sempre lasciato il pubblico a bocca aperta. Ma giovedì 24 c’è una duplice novità. La prima è la presenza di alcuni dei componenti di quella squadra campione. E quindi potrete ascoltare le testimonianze di Mario Brugnera, Ricciotti Greatti, Corrado Nastasio, Adriano Reginato e Giuseppe Tomasini (ma l’elenco potrebbe crescere), la seconda è che tutti loro torneranno in quello stadio che li vide protagonisti. Un’occasione unica perché questo team di testimoni si allarga con la presenza di Ruben de Carvalho (figlio di Nene), Nicola Riva (figlio di Gigi), Gianna Martiradonna (moglie di Martiradonna), Renato Copparoni (il portiere che parò un rigore a Maradona) e Gianni Camba, segretario dell’associazione Ex Rossoblù.

Come partecipare

Veniamo alla modalità di partecipazione, molto precise nel rispetto delle norme anti Covid. Le regole dicono che bisogna prenotare. Ed ecco i contatti a cui fare riferimento: telefono 0707343392 o amsicorastadiumbistrot@gmail. com.

Diretta streaming

E per chi non potesse venire? Nessun problema, Unione Cult mantiene la sua versione streaming su sito www.unionesarda.it e sulle pagine Facebook e Instagram del giornale e di Radiolina. (red. cult.)

