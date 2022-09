Ritorno a scuola in chiaroscuro 

«La situazione reale del personale docente e non e quella delle condizioni degli istituti scolastici si capirà solo quando suoneranno le campanelle e avremmo tutti gli alunni in classe e in presenza». L’attenzione dei sindacati sulle scuole nuoresi è altissima. Giovanna Fadda, segretaria provinciale della Cisl Scuola lo fa capire ma rassicura: «L'ufficio territoriale scolastico sta procedendo alle nomine e agli incarichi annuali, cercando di accelerare i tempi per farsi trovare pronto». Rassicurazioni anche dal Comune di Nuoro e dalla Provincia, che l’anno scorso con il boom di iscritti ad esempio al Liceo scientifico, aveva dovuto cercare in fretta e furia dieci aule.

Scuole primarie e asili

«La mensa nelle scuole primarie - spiega l'assessora all’istruzione del Comune di Nuoro Fausta Moroni – partirà regolarmente dal 1 ottobre. Stiamo verificando, con le due ore di educazione motoria extracurricolare, se esiste la possibilità di dover fornire il servizio mensa anche a classi che non fanno il tempo pieno». La Moroni si dice serena. «Negli edifici scolastici cittadini siamo intervenuti per colmare alcuni gap. L’assessorato Lavori pubblici, ad esempio, in estate ha risolto il problema dei bagni a San Pietro». Sul fronte asili, dopo la protesta delle mamme sui rincari l’amministrazione parla di iscritti nella media: «Nei tre nidi comunali abbiamo circa 150 posti e 130 iscritti, gli uffici mi dicono che siamo nella media. Abbiamo aperto il capitolo di spesa per il prestito d’onore per anticipare i soldi destinati dall’Inps alle famiglie ricevendo già le domande» .

Furreddu, nuovo look

I problemi però non mancano. Al Podda (scuole elementari) rimane ancora chiusa l'ala sud. Mancano 130 mila euro dai fondi Iscol@. L’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Beccu spiega che «sono stati reperiti in Regione, ma manca il via libera della ragioneria. Abbiamo appaltato i lavori a Furreddu, diversi milioni con Iscol@, per ammodernare la scuola che non verrà chiusa. Si lavorerà a lotti funzionali, prima in un’ala poi nell'altra». Da Biscollai invece, per sovraffollamento, le classi che erano state spostate a Monte Gurtei durante la pandemia, rimarranno là. Ma manca l’intervento nella sala mensa dove delle semplici tende solari eviterebbero il surriscaldamento dell’aula quando gli alunni la usano.