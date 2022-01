Ritorna l’incubo dei locali chiusi per contagi da Covid 

I casi di positività aumentano e le serrande delle attività commerciali cominciano ad abbassarsi in modo preoccupante. Sono almeno otto i locali ad Iglesias e quattro a Carbonia che, dallo scorso fine settimana, sono stati costretti a fermarsi. Una situazione che fa rivivere la situazione da incubo del 2020.

Iglesias

Per due giorni a Iglesias si è registrata la quarantena preventiva di almeno 30 dipendenti che ha portato i proprietari a comunicare la chiusura tramite i canali social fino a nuove disposizioni fornite dall’Ats. «Ci ritroviamo in un vicolo cieco - spiega il titolare del ristorante pizzeria Oasis, Antonello Lai, chiuso per sette casi di positività fra i dipendenti - la situazione è peggiorata perfino rispetto a due anni fa. Abbiamo investito tanto per rispettare le normative e applicarle alla lettera, eppure sembra che per il nostro settore la prospettiva sia la chiusura definitiva». L’avvento della campagna vaccinale aveva in qualche modo convinto i più che il peggio fosse alle spalle: «Ci siamo ritrovati a dover fare i controllori dei nostri clienti - continua Lai - ad impiegare il tempo del personale soltanto per seguire le disposizioni, abbiamo sempre rispettato tutto e ora ci troviamo chiusi, senza alcun sussidio, con le bollette triplicate e i pagamenti che arrivano puntuali, quelli sì, nessuno pensa a metterli in quarantena». Una situazione che degenera di giorno in giorno e porta i commercianti a chiedersi se non sia meglio una serrata generale come accaduto gli scorsi anni: «Perlomeno c’erano degli incentivi - dichiara Laura Secci, proprietaria de “L’Osteria Tastaddu” chiusa dallo scorso week end - i dipendenti avevano il diritto alla cassa integrazione. Ad oggi invece si pretende di poter risolvere qualcosa quando anche gli strumenti di controllo, come l’applicazione per la verifica del green pass, risultano spesso non aggiornati». A render ancor più difficile la situazione è il tempo che spesso impiega l’Ats per le comunicazioni e le eventuali verifiche: «Si rischia di star chiusi più di quanto necessario - continua Laura Secci - per via di una comunicazione al rilento».

Carbonia

Anche a Carbonia diversi esercenti hanno comunicato ai propri clienti di essere risultati positivi o di aver avuto contatti con persone positive. Tanti i post sui social in cui si avvisa la clientela della temporanea serrata: «Abbiamo chiuso in via precauzionale per alcuni giorni – ha spiegato Luca Serra, titolare di un bar ristorante in centro - giusto il tempo di permettere ai nostri dipendenti di effettuare i tamponi. Alcuni di noi erano venuti a contatto con dei positivi ma noi siamo tutti negativi. Fortunatamente dopo 2 giorni di chiusura e una sanificazione preventiva degli ambienti abbiamo potuto riaprire sabato scorso». Ancora chiuse diverse attività dedicate alla cura della persona: «Invitiamo i clienti che sono venuti in contatto con noi in questi giorni a monitorarsi – si legge sulla pagina Facebook di una barberia del centro – vi contatteremo personalmente uno ad uno per avvisarvi». Un’opzione possibile grazie all'obbligo di greenpass e al alla registrazione dei numeri di telefono di tutti i clienti. Stessa situazione per un negozio di alimentari dove la proprietaria ha avvisato di dover mettersi in quarantena per una settimana, rassicurando i clienti della riapertura a partire da lunedì 17 gennaio. Ma in città ci sarebbero anche diverse attività con le serrande chiuse ma che hanno preferito non informare ufficialmente i clienti».