Ritorna alle gare dopo l’intervento al cuore 

Dalla paura di non poter più fare le cose più banali, all’operazione d’urgenza a cuore aperto, al ritorno alla corsa – il suo grande amore – e presto anche alle gare agonistiche. Tutto in neanche un anno. È la storia di paura e rinascita di Savio Murgia, 51 anni, mezzofondista della Cagliari Atletica Leggera.

L’esame salvavita

Una storia iniziata nel gennaio scorso, quando si sottopose a una semplice prova sotto sforzo al Centro Sant’Andrea di Assemini per il rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica, qualcosa di scontato per chi l’atleta lo fa da sempre. Ma così non è stato, purtroppo. « Quella prova sotto sforzo mi ha salvato, non sarò mai grato a sufficienza alla dottoressa che mi ha consigliato di fare l’ecocardiogramma», racconta. Nel tornare indietro è attraversato da un brivido di paura ma al contempo tira un sospiro di sollievo. « Sembrava che tutto andasse bene», racconta, « mi stavo allenando come al solito, le sensazioni erano ottime. Ma qualcosa nel mio fisico non stava andando per il verso giusto».

Il consiglio decisivo

Savio, operatore ecologico di professione, deve la vita alla dottoressa Sabrina Restivo che gli consiglia di tenere sotto controllo il soffio al cuore rilevato. « Il suggerimento della dottoressa Restivo è stato fondamentale», aggiunge. « Avendo 50 anni mi disse che era meglio fare qualche accertamento così mi indirizzò dal Dottor Massimo Deiana». La diagnosi dell’ecocardiogramma è impietosa. « Mi diagnosticarono un aneurisma ascendente: avevo l’aorta dilatata, la mia valvola aortica era bicuspide quando sarebbe dovuta essere tricuspide. La mia dilatazione era massima, 57 millimetri. Il dottor Deiana fu subito chiaro con me e mi disse che dovevo essere operato a cuore aperto».

L’intervento al cuore

Da quel momento Savio viene indirizzato al reparto di cardiochirurgia del Brotzu, deve smettere immediatamente con la corsa, evitare sforzi fisici anche di minima intensità. Lo segue il dottor Luca Ballore, gli prescrive nuove visite, tra cui un elettrocardiogramma, una tac toracica e un nuovo ecocardiogramma. Il 12 maggio è il giorno dell’intervento di sostituzione dell'aorta ascendente. « Avevo paura ma da sportivo non mi sono tirato indietro verso quella che per me è stata la gara più importante: sono rimasto sotto i ferri cinque ore, a operarmi è stato Giovanni Lixi. Sono rimasto per 16 ore in terapia intensiva, dopo 3 ore mi hanno estubato, per 6 giorni mi hanno ricoverato e poi sono potuto tornare a casa». Da quel momento segue un mese di totale riposo poi via con la cardioriabilitazione: si riparte dalle basi, fa un po’ di tapis roulant, ginnastica aerobica, qualche camminata, riprende a guidare, anche qualche esercizio con pesi leggeri.

La rinascita

Giorno dopo giorno la tenacia di Savio aumenta, lo aiuta a migliorare sempre di più, il mondo dell’atletica si stringe attorno a lui facendogli sentire il suo affetto sino alla tanto attesa notizia. « Giovedì il mio cardiologo sportivo Filippo Tocco mi ha rilasciato il certificato di idoneità agonistica. Una liberazione», annuncia Savio che ha ripreso ad allenarsi, alternando la bici alla corsa, godendo di ogni singolo passo. « Punto a gareggiare in primavera. E consiglio a tutti di non sottovalutare i piccoli campanelli d’allarme: basta un minimo di attenzione per salvare ciò che di più bello abbiamo: la vita».

